حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج هذا الأسبوع

الاسبوع المقبل سوف نستعرض ابرز الاحداث الفلكية التي سترافقنا خلال الشهر الخامس ايار/مايو، مما لا شك فيه اننا مررنا في اشهر كثيرة الاحداث بتقلباتها التي جعلت بعض البلدان تخضع خلالها الى التفتيت الذي شمل الدول العربية والشرق الاوسط بمجمله والى الكثير من المعاكسات والحوادث والتهديدات ان كان من خلال الاحداث الامنية والسياسية والاقتصادية او من خلال تقلبات الطبيعة من اعاصير وزلازل وهزات مالية وسرقة المصارف اموال المودعين تفاصيل اكثر في الاسبوع المقبل.لا يزال كوكب المريخ يتنقل في برج السرطان فتكون الفترة جيدة جدا وفعالة تعيد الاتزان ويكون اكثر المستفيدين منها مواليد السرطان العقرب والحوت فتوظف طاقاتها وتعالج امورها وتضع الخطط لاعمالها وتفاوض من اجل عقد جديد.وجود الزهرة في برج الثور يجعل مواليد الابراج الترابية تبرق بجاذبية استثنائية كما يوفر لهم كوكب الحب وضعا جيدا ومناخا مناسبا لشتى انواع اللقاءات والمصالحات والحب.وجود عطارد في الثور ما يعني اجواء جيدة تتعلق بالاوراق والاتصالات والملفات والسفر والتنقلات هذه الاجواء الايجابية ترافق كل من مواليد الثور العذراء والجدي باختصار سنة مهمة سترافق مواليد برج الثور ووعود كثيرة ومناسبة جدا توسع دائرة اتصالاتك وتهتم بمشاريع جديدة وتتالق في مجال جماهيري وتلتقط الفرص المتاحة لك عبر بعض النافذين.سوف تسجل بداية الاسبوع السبت وجود القمر في برج العذراء الترابي الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الثور حاملا معه المزيد من التقدم في العلاقات الشخصية والمهنية لكل من مواليد الثور العذراء والجدي الاحد والاثنين القمر في الميزان فتشعر مواليد الابراج الهوائية بالاستقرار وتتجاوب مع الاجواء فتبدي ارتياحًا. الثلاثاء والاربعاء القمر في العقرب المائي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور فتقطف مواليد الابراج المائية جهود مساعيها السابقة، وتحصل على ثمار كبيرة الخميس والجمعة القمر في القوس ما يجعل اوضاع مواليد الابراج النارية تتحسن وتنشط حركة الاستثمارات في المجالات العقارية.بالنسبة الى مواقع الكواكب هذا الاسبوع الشمس الزهرة اورانوس وعطارد في برج الثور ولا تزال التاثيرات الايجابية هي المسيطرة على الابراج الترابية فتتحسن الامور المالية والاتصالات والتواصل مع الاخرين وتتسهل المعاملات الادارية والقانونية والامور العائلية والعاطفية والمكاسب والارباح ستكون من نصيب كل من مواليد الثور العذراء والجدي المريخ في السرطان زحل والمشتري في الدلو