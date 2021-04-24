Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
التعادل يحسم موقعة الريال وتشيلسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج هذا الأسبوع

أخبار الأبراج

2021-04-24 | 07:08
حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج هذا الأسبوع
المصدر:
السومرية
834 مشاهدة

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع ان الحدث الابرز عن هذا الاسبوع هو انتقال كوكب المريخ من الجوزاء الى السرطان هذا الكوكب السريع كوكب النار والحديد والمشاكل والتسرع والتهور يحمل تفسيرات كثيرة وتموجات كبيرة ما ينذر بالخطر وتعرض بعض البلدان لمناوشات كثيرة وصراعات وازمات تطال شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد نشهد جرائم وحوداث مؤسفة تشير اليها تحركات الكواكب.

الاسبوع المقبل سوف نستعرض ابرز الاحداث الفلكية التي سترافقنا خلال الشهر الخامس ايار/مايو، مما لا شك فيه اننا مررنا في اشهر كثيرة الاحداث بتقلباتها التي جعلت بعض البلدان تخضع خلالها الى التفتيت الذي شمل الدول العربية والشرق الاوسط بمجمله والى الكثير من المعاكسات والحوادث والتهديدات ان كان من خلال الاحداث الامنية والسياسية والاقتصادية او من خلال تقلبات الطبيعة من اعاصير وزلازل وهزات مالية وسرقة المصارف اموال المودعين تفاصيل اكثر في الاسبوع المقبل.

تحركات الكواكب
لا يزال كوكب المريخ يتنقل في برج السرطان فتكون الفترة جيدة جدا وفعالة تعيد الاتزان ويكون اكثر المستفيدين منها مواليد السرطان العقرب والحوت فتوظف طاقاتها وتعالج امورها وتضع الخطط لاعمالها وتفاوض من اجل عقد جديد.

وجود الزهرة في برج الثور يجعل مواليد الابراج الترابية تبرق بجاذبية استثنائية كما يوفر لهم كوكب الحب وضعا جيدا ومناخا مناسبا لشتى انواع اللقاءات والمصالحات والحب.

وجود عطارد في الثور ما يعني اجواء جيدة تتعلق بالاوراق والاتصالات والملفات والسفر والتنقلات هذه الاجواء الايجابية ترافق كل من مواليد الثور العذراء والجدي باختصار سنة مهمة سترافق مواليد برج الثور ووعود كثيرة ومناسبة جدا توسع دائرة اتصالاتك وتهتم بمشاريع جديدة وتتالق في مجال جماهيري وتلتقط الفرص المتاحة لك عبر بعض النافذين.

حركة القمر
سوف تسجل بداية الاسبوع السبت وجود القمر في برج العذراء الترابي الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الثور حاملا معه المزيد من التقدم في العلاقات الشخصية والمهنية لكل من مواليد الثور العذراء والجدي الاحد والاثنين القمر في الميزان فتشعر مواليد الابراج الهوائية بالاستقرار وتتجاوب مع الاجواء فتبدي ارتياحًا. الثلاثاء والاربعاء القمر في العقرب المائي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور فتقطف مواليد الابراج المائية جهود مساعيها السابقة، وتحصل على ثمار كبيرة الخميس والجمعة القمر في القوس ما يجعل اوضاع مواليد الابراج النارية تتحسن وتنشط حركة الاستثمارات في المجالات العقارية.

بالنسبة الى مواقع الكواكب هذا الاسبوع الشمس الزهرة اورانوس وعطارد في برج الثور ولا تزال التاثيرات الايجابية هي المسيطرة على الابراج الترابية فتتحسن الامور المالية والاتصالات والتواصل مع الاخرين وتتسهل المعاملات الادارية والقانونية والامور العائلية والعاطفية والمكاسب والارباح ستكون من نصيب كل من مواليد الثور العذراء والجدي المريخ في السرطان زحل والمشتري في الدلو
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن لمشاهدة آخر حلقات أسرار الفلك أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:50 | 2021-04-28 10:50
10:27 | 2021-04-28 10:27
10:23 | 2021-04-28 10:23
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
الازمة النيابية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السلالة الهندية
27.38%
04:36 | 2021-04-27
الازمة النيابية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السلالة الهندية
04:36 | 2021-04-27
الموقف الوبائي: طفرة جديدة في إصابات ووفيات كورونا
19.08%
09:03 | 2021-04-27
الموقف الوبائي: طفرة جديدة في إصابات ووفيات كورونا
09:03 | 2021-04-27
مجلس الوزراء يصدر تسعة قرارات خلال جلسة اليوم
16.82%
12:51 | 2021-04-27
مجلس الوزراء يصدر تسعة قرارات خلال جلسة اليوم
12:51 | 2021-04-27
أعراض جديدة لمصابي كورونا تثير القلق عالمياً
13.15%
12:30 | 2021-04-27
أعراض جديدة لمصابي كورونا تثير القلق عالمياً
12:30 | 2021-04-27
السيد &quot;السيستاني&quot; يوضح طريقة احتساب المسافة الشرعية
11.95%
07:14 | 2021-04-27
السيد "السيستاني" يوضح طريقة احتساب المسافة الشرعية
07:14 | 2021-04-27
بالوثيقة.. توصيات جديدة للجنة الامر الديواني بشأن الدوام الحضوري
11.62%
02:59 | 2021-04-28
بالوثيقة.. توصيات جديدة للجنة الامر الديواني بشأن الدوام الحضوري
02:59 | 2021-04-28
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.