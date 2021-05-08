حظوظ كبيرة ترافق الابراج الهوائية والمائية هذا الاسبوع

الخبر الايجابي هو انتقال كوكب الزهرة الى برج الجوزاء الهوائي اعتبارا من تاريخ 10 يحمل معه السحر والجاذبية والحب لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو كما يجعل كوكب الحب هذه المواليد تفيض حنانا ورقة ولقاءات رومنسية واحلام تتحقق.جولة على تنقلات القمر بين السبت والاثنين القمر في الحمل الناري فترافق مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس تاثيرات ايجابية تفاوض بثقة وجرأة وتتخطى العراقيل يومي الثلاثاء والاربعاء، نشهد قمرا جديدا في برج الثور فتنطلق مواليد الثور العذراء والجدي بعزيمة قوية وتقتحم مجالات جديدة الخميس والجمعة القمر في برج الجوزاء الهوائي فتكون فترة مناسبة للتواصل المثمر لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس واورانوس في الثور ولا تزال التاثيرات الترابية الايجابية هي المسيطرة على الاجواء الفلكية فتستعيد مواليد الابراج الثور العذراء والجدي حيويتها وتتسلق القمم من جديد. كما يسجل هذا الاسبوع انتقال الزهرة لينضم الى عطارد في برج الجوزاء فتتحسن وتتسهل حركة المواصلات والتواصل والاتصالات والسفر والتنقلات وتتحلحل كل الملفات العالقة، كما يعني ان الامور العائلية والعاطفية والمكاسب والارباح سوف تتحسن لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.المريخ في السرطان يعزز معنويات مواليد السرطان العقرب والحوت فتتحمس هذه المواليد للمبادرة والجرأة والحماسة، المشتري ينتقل الى الحوت زحل في الدلو بلوتون في الجدي اورانوس في الثور.