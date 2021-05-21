مواليد الابراج الترابية أمام تحديات جديدة هذا الاسبوع!

الحدث الاول تراجع كوكب زحل في برج الدلو باتجاه برج الجدي اعتبارا من تاريخ 23 ايار مايو حتى تاريخ 10 تشرين الاول اكتوبر، ما يعني انه سيكون بانتظار مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي الكثير من التحديات والمنافسات والمواقف العدائية والتشنجات والخلافات قد تنشأ من دون ان تكون في الحسبان بالاضافة الى ظهور مشاكل قانونية معقّدة ايضًا. وسوف ترافق هذه الظروف المتشنّجة والسلبية مواليد الابراج حتى تاريخ 10 تشرين الاول اكتوبر حيث تكون الفترة متقلّبة احيانًا وضاغطة احيانًا اخرى.





ان خسوف القمر وتاثيراته بشكل عام على الاحداث في الارض يكون سلبيا بحيث يتبعه غالبا اعمال عنف كثيرة في المناطق التي يحدث فيها الكسوف تكون تاثيراته على الافراد بشكل خاص. فهو يتوقف على البرج الذي يحدث فيه الكسوف كما ان تاثيرات الكسوف السلبية تستمر ايام قبل وبعد الكسوف.



الحدث الابرز ايضا هو المربع الفلكي بين الشمس من الجوزاء والقمر من القوس مترافقا مع خسوف للقمر من القوس بين الاربعاء والجمعة. فتطرق مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس ابوابا جديدة، وتنتهي من دورة فلكية مشحونة بالتوتر والمعاكسات لتبدأ مرحلة اكثر وعداً تحت فترة تجلب الحظ والفرص الجيدة لأغلبية مواليد الابراج النارية. يستعيد مواليد هذه الابراج عافيتهم فتزداد مقاومتهم ويعوضوا عن الخسائر الماضية، ويقوموا بنشاطات متنوعة تسمح لهم بالازدهار. وتأتي الاحداث الفلكية لكي تلبي رغباتهم على العمل والذهاب في كافة الاتجاهات وعلى اكتشاف ميادين جديدة للعمل والتوظيف.



من جهة أخرى، تخبىء هذه الفترة لمواليد الحمل الاسد والقوس بعض التطورات التي قد تحدث على الساحة العائلية، لذلك يجب تكريس بعض الوقت لحل الأمور وإيجاد المنافذ السليمة التي ترضي جميع الأطراف.



حركة الكواكب وبحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي، سوف يسجل هذا الاسبوع حدثا فلكيا لا يقل اهمية عن الحدث الاول، هو خسوف القمر في برج القوس الناري يوم 26 الذي يتحدث عن انقلابات وتقلبات ويدعو مواليد برج القوس الى الاهتمام بصحتهم وسلامتهم.ان خسوف القمر وتاثيراته بشكل عام على الاحداث في الارض يكون سلبيا بحيث يتبعه غالبا اعمال عنف كثيرة في المناطق التي يحدث فيها الكسوف تكون تاثيراته على الافراد بشكل خاص. فهو يتوقف على البرج الذي يحدث فيه الكسوف كما ان تاثيرات الكسوف السلبية تستمر ايام قبل وبعد الكسوف.الحدث الابرز ايضا هو المربع الفلكي بين الشمس من الجوزاء والقمر من القوس مترافقا مع خسوف للقمر من القوس بين الاربعاء والجمعة. فتطرق مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس ابوابا جديدة، وتنتهي من دورة فلكية مشحونة بالتوتر والمعاكسات لتبدأ مرحلة اكثر وعداً تحت فترة تجلب الحظ والفرص الجيدة لأغلبية مواليد الابراج النارية. يستعيد مواليد هذه الابراج عافيتهم فتزداد مقاومتهم ويعوضوا عن الخسائر الماضية، ويقوموا بنشاطات متنوعة تسمح لهم بالازدهار. وتأتي الاحداث الفلكية لكي تلبي رغباتهم على العمل والذهاب في كافة الاتجاهات وعلى اكتشاف ميادين جديدة للعمل والتوظيف.من جهة أخرى، تخبىء هذه الفترة لمواليد الحمل الاسد والقوس بعض التطورات التي قد تحدث على الساحة العائلية، لذلك يجب تكريس بعض الوقت لحل الأمور وإيجاد المنافذ السليمة التي ترضي جميع الأطراف.

لا تزال الكواكب تراوح مكانها... الشمس والزهرة وعطارد في الجوزاء فترتفع المعنويات والفرص وتبرهن مواليد الابراج الهوائية عن طموح وثقة بالنفس وحيوية مضاعفة.



المريخ في السرطان فتكون الحظوظ والتحذيرات ايضا بانتظار مواليد السرطان، فلن تخيب توقعاتك، لذلك عليك ان تحدد اهدافك وتكرر المحاولات التي فشلت سابقا.



ان وجود المريخ في السرطان لغاية تاريخ 11 حزيران يونيو يهدد مواليد الميزان والجدي من الحوادث والخلافات، ومن تعب صحي او جسدي، فتظهر مسألة عائلية او شخصية طارئة، وتشعر بالتوتر.



المشتري في الحوت فتنعم مواليد الابراج المائية السرطان والعقرب والحوت باجواء ناجحة وواعدة لغاية شهر تموز يوليو.



زحل متراجعا في الدلو نحو برج الجدي ويسبب مضايقات لمواليد الابراج الترابية.



بلوتون في الجدي، واورانوس في الثور يسبب بالتراجع والحوادث والفوضى لكل من مواليد العشرية الثانية من برج الثور والاسد والعقرب والدلو.



حركة القمر



حركة القمر تكون على الشكل التالي، السبت والاحد القمر في برج الميزان الهوائي الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء، فتكون ايام جيدة وواعدة تحمل النجاح والشهرة والفرص الكبيرة وتفتح الابواب امامك للوصول الى اهدافك.



يومي الاثنين والثلاثاء القمر في العقرب المائي ويحمل معه حركة نشاطات واسعة وتكون قادرا على التصرف والدفاع عن حقك وعن قضيتك بتفوق.



بين الاربعاء والجمعة القمر والخسوف في القوس الناري الذي يشكل مربعا مع الشمس من الجوزاء يحمل معه تاثيرات ايجابية ومطمئنة فتخطط للمرحلة الجديدة وتحدد الاولويات والميزانية المالية.