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من هي الابراج الاوفر حظا مع بداية فصل الصيف؟

أخبار الأبراج

2021-06-18 | 08:10
من هي الابراج الاوفر حظا مع بداية فصل الصيف؟
المصدر:
السومرية
408 مشاهدة

ما هي أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع؟ من هي الابراج الاوفر حظا مع بداية فصل الصيف؟ ومن هي الابراج التي يجب ان تأخذ حذرها من هذه المرحلة؟ التفاصيل في ما يلي، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

الحدث الابرز انتقال الشمس الى برج السرطان لتعلن عن بداية فصل الصيف لتوفر لمواليد برج السرطان. ارضية صالحة لتطبيق احكامهم وفرض وصايتهم على كل الامور، ما يعني بداية فصل مهم جدا تتناغم فيه الكواكب مع الظروف والمستجدات لتجعل كل من مواليد السرطان والعقرب والحوت والثور والعذراء. تنجح وتنتصر بسبب قرارات تتخذها بحزم وحكمة. يبقى على مواليد الحمل والميزان والجدي الابتعاد عن التحديات والمشاكل والخلافات.
إنّ فصل الصّيف هو أشدُّ الفصول حرارةً، وأشدّها قساوةً وجفافاً، ويكون بين فصلَي الرّبيع والخريف. يبدأ فصل الصّيف فلكيّاً عند وقوع الانقلاب الصيفيّ، ويحدث هذا في النّصف الشماليّ من الكرة الأرضيّة مع نهاية يوم 21 أو 22 من شهر يونيو (حزيران)، وينتهي مع 22 أو 23 من شهر سبتمبر أيلول.
يمتاز فصل الصّيف بطول النّهار وقِصَر اللّيل، وهذا يحدث بسبب ميلان الأرض ودورة الفصول أيضاً، حيث تُشرق الشّمس فوق خط الاستواء لساعات أطول عندما يكون الفصل صيفاً في نصف الأرض الشماليّ، والعكس بالنّسبة للنّصف الجنوبيّ. يوم الانقلاب الصيفيّ يكون اليوم ذو النّهار الأطول في السّنة كلّها، وهو 21 يوليو في نصف الأرض الشماليّ، وخلال هذا اليوم تتلقّى الدّائرة القطبيّة.
ابتداء من يوم الاثنين 21 تتبدل الاحوال الفلكية مع بداية فصل الصيف الذي يناسب تماما مواليد السرطان بالطليعة والعذراء والثور، بالاضافة الى انتقال الشمس من برج الجوزاء الى برج السرطان المائي لتنضم الى عطارد والزهرة فتتحسن حركة الكواكب باتجاه مواليد ابراج السرطان والعقرب والحوت، مع وجود المشتري ايضا في برج الحوت المائي فينعم الفلك على مواليد الابراج المائية بالنجاح والازدهار، ويحمل معه انفراج وتقدم وانجاز كبير، فتتطور الاحداث بشكل سريع وايجابي.
ويقدم كوكب الحظ والشمس جرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار وبفترات واعدة، فتنفتح أمامك الأبواب وتتبدل أمور كثيرة لتصبح أكثر ارتياحًا. وتعبّر عن نفسك بطريقة فعالة.

عاطفيًا: يطرق الحب بمواليد برج السرطان ويلبي كوكب الحب الزهرة الذي يتنقل الى جانب الشمس رغباتك وقد يولد صداقات جيدة وعلاقات اجتماعية مريحة، فتكون المغامرات عذبة قد تقع في الحب او تلتقي بصديق يلفت انتباهك بشكل مختلف وقد تتطور علاقة حب الى ارتباط او زواج .
كذلك سوف تسجل بداية الاسبوع السبت، وجود القمر في برج الميزان الهوائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الجوزاء، فتشعر مواليد الابراج الهوائية بالاستقرار وتتجاوب مع الاجواء فتبدي ارتياحًا.
الاحد والاثنين القمر في برج العقرب المائي فتقطف مواليد الابراج المائية جهود مساعيها السابقة، وتدرك كم ان مثابرتها ساهمت في الحصول على ثمار كبيرة. هذه الايجابيات تطال كل من مواليد السرطان والعقرب والحوت.
الثلاثاء والاربعاء القمر في القوس، فتتحسّن الاوضاع وكذلك الاستثمارات في المجالات العقارية على الأخص.
نختم الاسبوع مع يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج الجدي الترابي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان، فتشتد معنويات مواليد الابراج الترابية في هذه الفترة التي تعلن عن انقلابات غير متوقعة على مختلف المستويات.

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