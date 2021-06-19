تعرفوا الى شخصية مولود برج السرطان... هذا ما يتمتع به عاطفيا!

يتمتعون بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدّاً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية. يحبون الألوان المضيئة، مثل اللون الأبيض والفضي.ومن الأشياء التي ينفر منها مواليد برج السرطان خيانة الأمانة ويمكن أن يكون غيورًا على من يحب، لذلك عليهم أن يتعلموا كيفية التكيف بسهولة مع السلوكيات المختلفة.