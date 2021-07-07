ماذا يقول برجك لك اليوم؟ اكتشف ذلك مع جاكلين عقيقي

يشهد هذا الاسبوع احداثا فلكية كثيرة وبارزة تطبع هذه الفترة، ابرزها وجود الشمس في برج السرطان المائي تحديدا في العشرية الثانية ما يعني ان مواليد الابراج المائية ستعرف مكاسب وارباحا مادية وتلتقط الفرص المناسبة وتنفتح على مستجدات مهنية غنية.

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