Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالصور.. "عربة مظللة" لحماية عمال النظافة في كربلاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الفرص والأرباح بانتظار مواليد هذه الأبراج!

أخبار الأبراج

2021-07-09 | 13:17
الفرص والأرباح بانتظار مواليد هذه الأبراج!
المصدر:
السومرية
1,019 مشاهدة

يشهد هذا الاسبوع احداثا فلكية كثيرة وبارزة تطبع هذه الفترة الحدث الاول وجود الشمس في برج السرطان المائي تحديدا في العشرية الثانية، ما يعني ان مواليد الابراج المائية ستعرف مكاسب وارباحا مادية وتلتقط الفرص المناسبة وتنفتح على مستجدات مهنية غنية. التفاصيل الكاملة مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

والحدث الثاني وجود الزهرة في الاسد ما يجعل مواليد الابراج النارية تتزود بطاقة كبيرة وقدرة على اجتياح كل الساحات بسحر استثنائي وبراعة في التعبير عن الذات، وهذا ما يولد ردات فعل ايجابية سواء في حياتك المهنية ام الشخصية.

الحدث الاهم والادق وجود المريخ في الاسد ليتنافر مع كوكب اورانوس في برج الثور ما يسبب مرحلة من القلق والغضب والتوتر واثارة المشاكل والانفعالات، تكون الطبيعة قاسية فتسبب موجات قاسية من الحر والجفاف وعواصف رملية وغيرها من الفياضانات والزلازل والانهيارات الترابية أو براكين أو نيران أو عنف وثورات وحروب في العالم، اضافة الى الانقلابات على بعض القيم، كما التقلبات السياسية الدولية المعقدة. وقد يشهد العالم في هذه الفترة تفكك وتقسيم دول وكذلك بداية انهيار تحالفات وتكتلات دولية.
كل الابراج سوف تتمتع بحماية فلكية هذا الاسبوع. الابراج المائية والابراج النارية والترابية والهوائية والمائية، فلا يوجد اي اعذر للتذمر. كذلك ان وجود كوكب الزهرة والمريخ في برج الاسد يجعل مواليد الابراج النارية تحتفل في مرحلة جديدة بقلب منشرح وسعادة كبيرة. كما يحمل الحظ مفاجأة او بشرى سارة او لقاء استثنائياً وفرص مهنية ومشاريع كبيرة وتوقيع عقد ربما.
بالنسبة الى حركة الكواكب، الشمس في السرطان، والزهرة والمريخ في الاسد، واورانوس في الثور، والمشتري في الحوت وزحل متراجعا في الدلو.
بالنسبة الى حركة القمر، فستكون على الشكل التالي:
سوف تعيش مواليد الابراج المائية مع وجود القمر الجديد في برج السرطان يوم السبت فتكون بداية اسبوع مشجعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر والترويج لافكارهم. فترة ايجابية تعني المزيد والمزيد من الحظ والمكاسب والاعمال المزدهرة لمواليد السرطان والعقرب والحوت، لينتقل بعدها القمر الى برج الاسد يومي الاحد والاثنين، فتحلق مواليد الحمل والاسد والقوس وتبدو مفعمة بالنشاط والتغيير في حياتها.
بعدها ينتقل القمر الى برج العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء، ما يعني فترة استثنائية من الحظ لكل من مواليد الثور والعذراء والجدي، وتكون عطلة الاسبوع مميزة للابراج الهوائية مع انتقال القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة، ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان، ما يجعل مواليد الابراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو تتحمس لكل جديد وتدير اعمالها بنجاح واطمئنان وتكثف تحركاتها وتدعم اقوالها بالبراهين.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن لمشاهدة آخر حلقات أسرار الفلك أنقر هنا

علم وعالم

أخبار الأبراج

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:34 | 2021-07-09 16:34
16:13 | 2021-07-09 16:13
15:45 | 2021-07-09 15:45
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
العراق يسجل حصيلة مرعبة باصابات كورونا
19.87%
08:54 | 2021-07-08
العراق يسجل حصيلة مرعبة باصابات كورونا
08:54 | 2021-07-08
كشف تفاصيل جديدة سبقت حادثة وفاة ضابط رفيع واطفاله الاربعة حرقا في بغداد
18.75%
06:39 | 2021-07-09
كشف تفاصيل جديدة سبقت حادثة وفاة ضابط رفيع واطفاله الاربعة حرقا في بغداد
06:39 | 2021-07-09
نبأ غير سار لعشاق الاسطورة ميسي
16.82%
06:40 | 2021-07-08
نبأ غير سار لعشاق الاسطورة ميسي
06:40 | 2021-07-08
انخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في العراق
15.57%
04:57 | 2021-07-08
انخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في العراق
04:57 | 2021-07-08
وثيقة تكشف تفاصيل صادمة عن حادثة حريق شقة الضابط مع أطفاله في بغداد
14.7%
10:47 | 2021-07-09
وثيقة تكشف تفاصيل صادمة عن حادثة حريق شقة الضابط مع أطفاله في بغداد
10:47 | 2021-07-09
امانة مجلس الوزراء تنشر قرار لجنة السلامة الوطنية الخاص باجراءات مواجهة كورونا
14.3%
06:00 | 2021-07-09
امانة مجلس الوزراء تنشر قرار لجنة السلامة الوطنية الخاص باجراءات مواجهة كورونا
06:00 | 2021-07-09
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.