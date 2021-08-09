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أسبوع مصيري للابراج النارية... تعرفوا الى أسرار الفلك هذا الاسبوع

أخبار الأبراج

2021-08-09 | 05:35
أسبوع مصيري للابراج النارية... تعرفوا الى أسرار الفلك هذا الاسبوع
المصدر:
السومرية
625 مشاهدة

هذا الاسبوع يعني بدايات جديدة قرارات جديدة انقلابات ايجابية في المسيرة المهنية والمالية والعائلية لكل من مواليد الابراج الحمل والاسد والقوس. تعرفوا الى ابراج السومرية واسرار الفلك مع جاكلين عقيقي.

ماذا يخبئ هذا الاسبوع من تطورات على صعيد الفلك؟ اليكم تفاصيل ابراج السومرية:
 
اسبوع مصيري للابراج النارية الحمل والاسد والقوس.

عرقلة وتأجيل لمواليد الثور والاسد والعقرب،  وأوضاع مربكة وضبابية وذهاب نحو المجهول، ما سيشكل هاجسًا كبيرًا للبشرية.

الوضع الصحي سيكون دقيقًا جدًا بمشهد ينذر بالأخطار، ما يطرح تساؤلات حول الصحة العامة.

ردات فعل عنيفة حتى منتصف الشهر وشكوك تعم العالم. وقد تحدث انقلابات خطيرة ومفاجئة بحيث سيتأثر فيه العالم وقد يتأثر به مواليد الثور والاسد والعقرب. مواليد هذه الأبراج سيتعرضون لتغيير كبير في حياتهم خصوصًا إن كانوا يعملون في الشأن العام.

كذلك على الصعيد العام سوف نواجه قرارات وتغييرات ومفاجآت تتطلب التفكير العميق لاختبار الاعتدال في حين أن الميل نحو العنف يتطور، ويتفاقم الخوف على الوضع الإقتصادي، والتغييرات ستكون صادمة.


من هي الابراج التي سوف تعاني من تراجع كوكب زحل في الدلو ؟
 
 الحدث الابرز هذا الاسبوع هو تراجع زحل في برج الدلو الهوائي الذي يشير الى فترة متعبة. يسود مناخ من الاستقرار على كافة المستويات تحذيرات جدية من تراجع صحي معنوي مالي ونفسي. هذه التحديات ستطال كل من مواليد الثور والاسد والعقرب والدلو.

كما يسجل هذا الاسبوع وجود كوكب الزهرة في برج العذراء ما يعني ان موالد الابراج الترابية الثور والعذراء والجدي ستتحرر من الاعباء السابقة والاجواء الثقيلة العائلية والعاطفية التي ضيقت عليهم الخناق، فتطل هذه المواليد على بعض الافاق الجيدة والتجارب الواعدة والحلول والتسويات والتغييرات المرغوبة في كافة المجالات العائلية العاطفية الشخصية والمالية.

اذا سوف تشهد بداية الاسبوع حتى يوم الاثنين وجود القمرالجديد في برج الاسد الناري فتتحسن ظروف كل من مواليد الحمل والاسد والقوس، ويعود ليدخل بعدها القمر الى العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء ويتحدث عن استثمارات مالية ناجحة وارباح وسفر او مكافأة او نجاح مهني وارتياح جسدي وصحي لكل من مواليد الثور والعذراء والجدي.
 
بالنسبة الى يومي الخميس والجمعة سوف نشهد وصول القمر الى برج الميزان الهوائي ما يجعل مواليد الجوزاء والميزان والدلو تمارس اعمالها باحتراف كلي للوصول الى الكمال.

بالنسبة الى تحركات الكواكب، فان الشمس وعطارد في الاسد، الزهرة والمريخ في العذراء، ما يعني بعض العرقلة والتراجع العاطفي والمعنوي لمواليد الجوزاء والعذراء والقوس والحوت.
 
اورانوس في الثور، والمشتري في الدلو. وبما ان زحل متراجعا في الدلو هذا الامر سيسبب الغموض والعرقلة والحوادث لكل من مواليد الثور والاسد والعقرب والدلو.


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خاص السومرية

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