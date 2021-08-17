ابراج السومرية... 4 احداث فلكية تطبع هذا الاسبوع المميز

اربعة احداث فلكية تطبع هذا الاسبوع المميز مع تحركات الكواكب والقمر. فما الذي ينتظرنا؟ أحداث مميزة وسعيدة أم انقلابات وتوترات؟ عالمة الفلك جاكلين عقيقي تجيب عن هذه الاسئلة وتتحدث عن حركة الكواكب وتنقلات القمر وتوقعات ابراج السومرية، في ما يلي.







الحدث الثاني وجود المريخ في العذراء الذي يحمل معه التاخير والبلبة والمشاكل والتراجع والنزاعات والفوضى لكل من مواليد الجوزاء والقوس والحوت، في كل ما يتعلق بالاوراق الشخصية والملفات القانوية والتنقلات. فترة تكثر فيها التشنجات والحيرة والقلق والترقب.



الحدث الثالث المربع الفلكي بين القمر من العقرب والشمس من الاسد يومي السبت والاحد فتكون فترة ولا اجمل على كافة الاصعدة فتستعيد مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت حماستها وتنشغل بادخال تعديلات او تغييرات على روتينها اليومي او على مظهرها الخارجي.



الحدث الرابع المثلث الفلكي بين القمر من القوس والشمس من الاسد ما يعني اجواء اكثر من رائعة على كافة الاصعدة سترافق مواليد الحمل والاسد والقوس.



اما تنقلات الكواكب فستكون على الشكل التالي: الشمس وعطارد في اخر درجات برج الاسد، تكثر الحظوظ وتتسهل حركة التواصل والمواصلات والقضايا القانونية العالقة لكل من مواليد الحمل والاسد والقوس. يسيطر على الاجواء الفلكية احداث بارزة، الحدث الاول نشهد في نهاية الاسبوع تغييرات كثيرة في مواقع الكواكب مع انتقال الزهرة من برج العذراء الترابي الى برج الميزان الهوائي اعتبارا من تاريخ 17 آب أغسطس، فترتاح مواليد برج الميزان عاطفيا عائليا وشخصيا، فتكون مرحلة التحول الحقيقي والانتقال الى مرحلة جديدة وقناعات مختلفة وحكمة عميقة بسبب الخبرات التي تمر بها مواليد الابراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو، فتحمل لهم الفترة المقبلة مكافآت عديدة وعلى مختلف الأصعدة التي يهمّك أمرها وتسعى إليها.الحدث الثاني وجود المريخ في العذراء الذي يحمل معه التاخير والبلبة والمشاكل والتراجع والنزاعات والفوضى لكل من مواليد الجوزاء والقوس والحوت، في كل ما يتعلق بالاوراق الشخصية والملفات القانوية والتنقلات. فترة تكثر فيها التشنجات والحيرة والقلق والترقب.الحدث الثالث المربع الفلكي بين القمر من العقرب والشمس من الاسد يومي السبت والاحد فتكون فترة ولا اجمل على كافة الاصعدة فتستعيد مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت حماستها وتنشغل بادخال تعديلات او تغييرات على روتينها اليومي او على مظهرها الخارجي.الحدث الرابع المثلث الفلكي بين القمر من القوس والشمس من الاسد ما يعني اجواء اكثر من رائعة على كافة الاصعدة سترافق مواليد الحمل والاسد والقوس.اما تنقلات الكواكب فستكون على الشكل التالي: الشمس وعطارد في اخر درجات برج الاسد، تكثر الحظوظ وتتسهل حركة التواصل والمواصلات والقضايا القانونية العالقة لكل من مواليد الحمل والاسد والقوس.

الزهرة في اخر درجات برج العذراء فتحمل معها الكثير من الحب والربح لمواليد الثور والعذراء والجدي.

المشتري وزحل يتقدمان في الدلو. والمريخ لا يزال يتنقل في العذراء ويتراجع في الحمل. ويشير هذا الى عدة حوادث ومشاكل وتراجع في الاعمال. أما اورانوس فهو في الثور.

بالنسبة الى تحركات القمر، فان القمر في العقرب في مربع فلكي مع الشمس من الاسد. الثلاثاء والاربعاء القمر في القوس، يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الاسد. بين الاربعاء والخميس القمر في الجدي ليعلن عن ثلاثة ايام مميزة لكل من مواليد الثور والعذراء والجدي.



