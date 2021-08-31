شديد الانتقاد... تعرفوا الى مواصفات مولود برج العذراء!

يتميز مواليد برج العذراء بأنهم ذوو شخصية مخطّطة مدبرة ومفكرة ومنتقدة، بل هم شديدو الانتقاد. للتعرف اكثر الى مواصفات برج العذراء، ندعوكم لقراءة ما يلي، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.



تعرف شخصية برج العذراء بالنقد اللاذع والشديد، وينظرون إلى الأمور بدقة ويحللون الأمور ليخرجوا باستنتاجاتهم الخاصة التي غالباً ما تكون معبرة ودقيقة.

صاحب برج العذراء يعاني من تربية أبنائه وبالأخص الابن الأول وبشكل أكثر خصوصية لو كان ذكر من مواليد برج الدلو أو الثور. فالدلو استقلاليّ ولا يحب أن يتدخل أحد بشؤونه، والثور عنيد وذو رأي مستقل، لذلك يجب أن يحاول اكتساب المرونة ليوجه النصائح والانتقادات بشكل لائق وبأي وقت.