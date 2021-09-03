كثير من الطاقة الايجابية والمفاجآت السارة والازدهار بانتظار مواليد هذه الابراج!

الحدث الاهم والابرز هذا الاسبوع هو القمر الجديد في برج العذراء الترابي الذي يحمل معه بدايات جديدة واخبار جديدة لمواليد العذراء والثور والجدي.كما يسجل هذا الاسبوع وجود كوكب عطارد في برج الميزان الهوائي، فيرتاح اصحاب هذا البرج من المشاكل والخلافات والحوادث. كذلك فان عودة عطارد الى سيره المباشر يغمر مواليد العقرب بالحكمة والاسلوب الجيد في التعامل مع كل الظروف والناس.كذلك لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج الميزان ما يجعل الامور العاطفية والعائلية العالقة لدى مواليد الابراج الهوائية تتحلحل لتكتمل الصورة وتفرح بالاخبار السارة والافراح بين افراد العائلة.وجود الشمس والمريخ في العذراء يعني الكثير من الطاقة الايجابية والمفاجآت السارة والازدهار والتغيير الايجابي والحماسة الشديدة التي تدفع مواليد الابراج الترابية الثور والعذراء والجدي للقيام بخيارات مهمة ولتحديد الاولويات.المشتري في الدلو، فيلطف الاجواء ويجعل المحادثات اكثر ايجابية والاتفاقات اكثر احتمالا بحيث تخدمه الظروف وتجعله اقرب الى تحقيق الاهداف. هذه التاثيرات الايجابية تطال كل من مواليد الجوزاء والميزان والدلو.كما تسجل بداية الاسبوع يومي السبت والاحد وجود القمر في الاسد الناري لينتقل يومي الاثنين والثلاثاء الى العذراء ليشكل قمرا جديدا، فتكون مواليد الابراج الترابية الثور والعذراء والجدي امام تطورات او اخبار ايجابية جدا تتعلق بالسفر والعمل والمكاسب المالية، وتتوضح نتائج الامتحانات الاكاديمية والمدرسية الناجحة.بالنسبة الى يومي الاربعاء والخميس فستكون هوائية بامتياز مع انتقال القمر الى برج الميزان الهوائي فتتوضح المسائل الغامضة وتتصحح الاخطاء وتكثر الايجابيات والحظوظ الكبيرة لدى كل من مواليد الجوزاء والميزان والدلو.ونختم الاسبوع يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج العقرب المائي فتتحسن اوضاع كل من مواليد السرطان والعقرب والحوت.بالنسبة الى حركة الكواكب، فالشمس والمريخ في العذراء. زحل متراجعا في الدلو، وبلوتون في الجدي.