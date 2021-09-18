ابراج السومرية... تعرفوا الى خفايا وأسرار الفلك هذا الاسبوع!

ما هي أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع؟ من هي الابراج المحظوظة؟ وكيف ستكون حركة الكواكب وتنقلات القمر؟ أسئلة كثيرة تجيبنا عليها اسبوعيا عالمة الفلك جاكلين عقيقي ضمن ابراج السومرية واسرا الفلك.

الحدث الابرز هو وجود كوكب المريخ في برج العذراء لغاية اخر الشهر. هذا الكوكب السريع كوكب النار والحديد والمشاكل والتسرع والتهور يحمل تفسيرات كثيرة وتموجات كبيرة ما ينذر بالخطر وتعرض بعض البلدان لمناوشات كثيرة وصراعات وازمات تطال شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد نشهد اعمالا ارهابية وجرائم وحوداث مؤسفة تشير اليها تحركات الكواكب..

اما الفترة الاكثر دقة فستكون الفترة الممتدة حتى آخر شهر ايلول سبتمبر حيث يبلغ تنافر الكواكب اوجه ويشكل طالعا رديئاً يسبب بمشاكل كثيرة وتقلبات كبيرة في العالم على مختلف المستويات.



كذلك نشهد هذا الاسبوع خبرا مهما يناسب مواليد الابراج الهوائية مع انتقال الشمس من برج العذراء الترابي الى برج الميزان الهوائي يوم الخميس 23 ايلول سبتمبر ما يعني ان مواليد الجوزاء والميزان والدلو ستدخل في مرحلة حظ وتبرع في مفاوضات تستقطب خلالها المؤيدين.



بداية جولة على تنقلات القمر، السبت القمر في الدلو الهوائي يحمل لكل من مواليد الابراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو الامال والربح والشعبية.

الاحد والاثنين القمر في الحوت المائي في مربع فلكي مع الشمس من العذراء. يساعد مواليد الابراج المائية السرطان والعقرب والحوت ويقدم لهم الخيارات الجديدة والتسويات على كافة الاصعدة .

بين الثلاثاء والخميس القمر في الحمل الناري ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس يوم الخميس، التي بدورها تكون قد دخلت الى برج الميزان الهوائي ما يعني ان مواليد الابراج النارية الحمل والاسد والقوس سوف تسمع خبرا يتعلق بوضع مالي او ترقية او علاوة على الراتب يجعلها متفائلة ومتحمسة.

نختم الاسبوع يوم الجمعة مع انتقال القمر الى الثور الترابي ما يعني اجواء مميزة سترافق كل من مواليد الثور والعذراء والجدي .



بالنسبة الى تحركات الكواكب والحدث الاهم والابرز هو يوم الخميس مع انتقال الشمس من العذراء الى الميزان لتنضم الى كوكب عطارد، الزهرة في العقرب، المشتري وزحل متراجعا في الدلو، اورانوس في الثور وبلوتون في الجدي.