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أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع... ايجابية أو سلبية؟

أخبار الأبراج

2021-10-09 | 14:00
أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع... ايجابية أو سلبية؟
المصدر:
السومرية
27 مشاهدة

الحدث الابرز عودة كوكب زحل الى مساره الطبيعي في برج الدلو الهوائي يوم الاثنين 11 تشرين الاول اكتوبر فتتحسن ظروف كل من مواليد الثور الاسد والعقرب على مختلف المستويات. تعرفوا الى اسرار الفلك هذا الاسبوع مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي، ضمن ابراج السومرية.

كما ستكون تحركات الكواكب السريعة على الشكل التالي الشمس عطارد والمريخ في الميزان الزهرة في القوس زحل المشتري في الدلو واورانوس في الثور.


بالنسبة الى هذا الاسبوع سوف نشهد وجود مربع فلكي بين القمر في الجدي والشمس في الميزان فتتحسن ظروف مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي على كافة المستويات وتتحمس هذه المواليد الى ادخال تغيير على حياتها الروتينية تتحلحل المسائل العالقة وتتجرأ على القيام بخطوة حاسمة لغربلة الامور التي لم تعد تخدم مصالحها.

كما يسجل هذا الاسبوع مثلثا فلكيا بين القمر في الدلو والشمس في الميزان فتتحسن الاجواء تدريجيا لدى الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو وترتفع المعنويات وتتميز هذه المواليد بفعالية تامة ونشاط مميز وتنطلق لاستعادة موقعها وتعبر عن آرائها بحرية وجرأة.


كذلك تسيطر على بداية الاسبوع اجواء نارية ترابية هوائية ومائية ما يعني ان كل الابراج لديها تقريبا يومان من الحظ. السبت القمر في القوس الناري يقدم التسهيلات والحظوظ لكل من مواليد الحمل والاسد والقوس لينتقل بعدها القمر الى برج الجدي الترابي يومي الاحد والاثنين ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الميزان ما يجعل مواليد الابراج الترابية الثور والعذراء والجدي تنعم بحظوظ رائعة بحيث يقدم لهم الفلك فرصة مناسبة لتحقيق انجاز وتكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة جدا الثلاثاء والاربعاء القمر ينتقل الى برج الدلو الهوائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الميزان ما يعني فترة دسمة وغنية فيها الكثير من الحظ والسفر والمشاريع الجديدة لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو ينتقل بعدها القمر الى برج الحوت المائي يومي الخميس والجمعة فتستعيد مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت حماستها فتشارك في ورشة عمل او مفاوضات او ابحاث مهمة.

اما تنقلات الكواكب فتكون على الشكل التالي زحل والمشتري في الدلو ما يعني فترة استثنائية تحمل مواليد الابراج الهوائية الى منعطف جديد في حياتهم المهنية والشخصية والعائلية ...
 
الزهرة في القوس يحمل معه الفرص والمكافآت لمواليد الابراج النارية فتكون فترة مليئة بالآمال الكثيرة والاجواء العاطفية والرومنسية وتغييرا في العمل او الانتقال الى منزل جديد او ربما قد تحقق حلمك وتتزوج ان كوكب الزهرة في القوس يتحدث عن امكانية حصول كل شيء تحلم به مواليد الحمل الاسد والقوس ..
 
كما يسجل هذا الاسبوع وجود الشمس المريخ وعطارد الى برج الميزان الهوائي ما يسهل حركة التواصل والمعاملات المصرفية لمواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو ويعتبر كوكب عطارد كوكب التواصل والاتصالات وهو الكوكب الاقرب الى الارض وهو مسؤول عن التنقلات والاسفار والملفات القانونية والادارية.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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