سنة الانتفاضة على الذات... توقعات 2022 مع جاكلين عقيقي

من يستطيع أن ينسى العامين 2020 و2021 اللذين اجتاح فيهما وباء كورونا الكرة الأرضية من أدناها إلى أقصاها، والمشاكل الصحية الكبيرة التي نتجت عن انتشار هذا الفيروس الخطير، بحيث لا تزال تداعياته مستمرة حتى بداية العام 2022؟

كذلك كان العام 2021 عام المشاكل الخطيرة والأزمات العالمية والحروب المستمرة، منها الأزمة الليبية، والحرب في اليمن، والأزمة السورية، وعدم استقرار الأوضاع في العراق، والتوتر في العلاقات المصرية والأثيوبية بسبب سد النهضة، وما طرأ على العلاقات الدولية من تطورات، وما شهده العالم من نزاعات واشتباكات وحروب باردة وثورات ساخنة.

على الرغم من كل ذلك، تؤكد عالمة الفلك جاكلين عقيقي أن السنة الجديدة التي تنتظرنا تختلف!

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إنها سنة الانتفاضة على الذات، وإحداث تغييرات جذرية في الحياة المهنية والعاطفية، والانتباه أكثر إلى الوضع الصحي، واتخاذ المزيد من الحذر لتفادي انتقال عدوى كورونا المتوقع استمرار تفشيه في العام الجديد أيضاً.

إنه عام تحدي الذات للانتصار على المصاعب، والتغلب على العقبات التي يمكن أن تعيق التحرك نحو الأفضل، وتخطي حواجز التقسيم والعزلة والتقوقع، والانفتاح على الآخر انطلاقاً من قناعات راسخة مبنية على أسس الحوار مع الآخر، والتلاقي من أجل إزالة عوامل الخوف والتردد، والعمل المشترك لوضع تصورات واضحة تكون المنطلق الذي على أساسه يتم رسم خارطة طريق المستقبل.