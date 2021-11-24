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كيف سيطلّ عام 2022 على مواليد برج الجوزاء؟

أخبار الأبراج

2021-11-24 | 02:28
كيف سيطلّ عام 2022 على مواليد برج الجوزاء؟
المصدر:
السومرية
2,207 مشاهدة

إنه عام جيد يكون واعداً جداً بين آذار-مارس وأواخر تشرين الأول-أكتوبر، حيث ينتقل المشتري إلى برج الحمل ويحمل الجوزاء آمالاً كثيرة

بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي، فإنّ الأجواء لا تكون مشابهة لما توفر لك سابقاً، إلا أنك، يا عزيزي الجوزاء، ما زلت تسير على طريق جيد، ويمكن القول إنك تقترب من أهدافك ولو بسرعة أقل، تبدو مرهف الحس، فتتأثر بمشاعر المحيطين بك وترتبك من أجلهم وتعيش مشاكلهم.
على الصعيد المهني
تحصل على دعم وتأييد وتنجح في إقناع المعنيين بفكرة أو بمخطّط. صوتك لامع ويصل إلى آذان الكثيرين، فيلقى من قبلهم تجاوباً وانتباهاً.
يشكل آذار-مارس فترة ذهبية للانطلاق أو للحصول على جديد بوجود الزهرة والمريخ ابتداء من تاريخ 7 في برج الدلو.
تجد نفسك مقصراً في تحصيلك العلمي بسبب انهماكك في العمل الذي تعطيه الأولوية، فتفكر بينك وبين نفسك أن الوقت قد يدهمك للتعويض، فتقرر التخفيف من ساعات العمل والتركيز على الدراسة ولا سيما أن الامتحانات باتت قريبة.

على الصعيد العاطفي
 
تنشط الاجتماعيات والنشاطات الترفيهية، مفسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وتناغم أو ربما بحبّ وارتباط. تكون أكثر تناغماً ورومانسية في مجال العمل والحركة اليوميّة، ويقع العازب في حبّ شخص يتعرّف إليه من خلال مؤسسة صحيّة أو استشفائية.
تكون طباعك صعبة، ويكون الجوّ العام معاكساً لتوقّعاتك، الأمر الذي ينعكس سلباً على هدوء العلاقة الحالية وتناغمها. تكون جذاباً لكن طباعك تسبّب النفور والقلق، فحافظ على هدوئك وعلى مرونة حديثك. وعلى الرغم من الجوّ المتوتّر، تكون الظروف مناسبة للتعارف والارتباط. هدّئ من روعك لأن الفرص مُتاحة ومناسبة لاتخاذ قرارات مهمّة.
على الصعيد الصحي
حذار أمراض القلب والحوادث والالتهابات، قد تكون العوارض مفاجئة. كن متنبهاً. تواجه المتاعب التي لا حصر لها في التعامل مع اضطرابات الجهاز الهضمي. تحمل المرحلة المقبلة بعض المصاعب والعراقيل أو الأحداث الطارئة التي تشغل وقتك وبالك على مدى العام بشكل خاص في الشهر الأول والسابع.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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