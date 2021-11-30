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مولود برج العقرب على عتبة مرحلة جديدة.. فكيف سيجتاز عقبات الـ2022؟

أخبار الأبراج

2021-11-30 | 05:08
مولود برج العقرب على عتبة مرحلة جديدة.. فكيف سيجتاز عقبات الـ2022؟
4,134 مشاهدة

عنونت عالمة الفلك جاكلين عقيقي سنة 2022 لمواليد برج العقرب بـ"امتحان القدرة"، فهذه السنة يبدل كوكب الحظ المشتري موقعه بصورة استثنائية، فيهدي مولود برج العقرب في الأشهر الثلاثة الأولى فرصاً ممتازة إذ يكون في برج الحوت، ثم ينتقل إلى برج الحمل في شهر أيار ليعود إلى الحوت في تشرين الأول.

على الصعيد المهني

بانتظار مواليد برج العقرب هذا العام مسؤوليات متعددة متلاحقة تدفعه إلى العمل ساعات إضافية أحياناً. إذا كنت تنتظر أن تكون هذه السنة كسابقتها إيجابية وسهلة، فعلى الأرجح سيخيب ظنك، لأنها سنة متطلبة جداً ومرهقة للأعصاب، تتسلط عليك الاضواء لتكشف أخطاءك ونقاط ضعفك وتمتحن قدرتك.
تتلاحق الأحداث لكنها توفر لك فرصاً لإظهار قدراتك وتوظيف مواهبك الخلاقة، وخصوصاً في أشهر شباط ونيسان وأيار، حيث تكتمل الصورة لمشاريع تحلم بها. يأتي شهر أيار بمستجدات لم تتوقعها ويحفزك للقيام بتغييرات أساسية يكون لها تأثير واضح في المستقبل.
لكن اللافت هذا العام أنك قد تدرس إمكانات جديدة وتقطف ثمار جهودك في أواخر السنة.
باستطاعتك تخطي العراقيل وتحقيق أفضل النتائج، شرط التحكم في أعصابك وأفكارك السوداء وعدم الوقوع ضحية الإهمال.
التفكير في الهجرة قد يزيد يوماً بعد يوم، وتشعر بأن الأفق مسدودة في وجهك والحظ يعاندك في كل خطواتك، وكأن القدر متآمر عليك. لكن لا بد من أن يتغلّب الوعي والإدراك السليم على الحيرة والغموض، وتتخذ قراراً مهماً أو تسمع خبراً ساراً.

رغم ذلك تكون سنة سريعة الوتيرة تحمل أيامها الأقل حظاً مرضاً أو خيبة أمل او خلافاً، وتخبئ لك بعض التطورات على الصعيد العائلي، لذلك يجب تكريس بعض الوقت لحلّ الأمور وإيجاد المنافذ السليمة التي ترضي جميع الأطراف.


لا تتسرع في قرار الإرتباط!

على الصعيد العاطفي سيدعمك المشتري عندما يكون في الحوت، ويجلب إليك الحب فتعيش حباً جديداً ويطرأ تغيير على علاقتك، وتنعم بأجواء لافتة ورومانسية.
إنه الوقت الأنسب للجلسات الهادئة بعيداً عن الصخب والمجموعات الكبيرة. اختر يوماً جيّداً لتوجيه بعض الملاحظات للشريك، ومن الأفضل عدم توجيه الانتقادات بتاتاً. الفترة غير مناسبة لحسم أي مسألة مهمة ومصيرية بما فيها الارتباط.
لن تتأثر العلاقة المتينة برتابة الأجواء، ولكن من الضروري التكيّف معها تفادياً للغرق في متاهة الملل أو اللامبالاة.
قد تمرّ أيها العقرب بلحظات قاسية فحافظ على هدوئك، وتجنّب الكلام الجارح. أنت بحاجة الى الابتعاد عن الصخب والضجيج بين الحين والآخر بهدف استجماع طاقتك واتزانك. لا تلُم الحبيب على بعض الملاحظات القاسية التي قد يوجهها لك.
ستكون أشهر نيسان وأيار وحزيران فترة لإعادة النظر في بعض القرارات وخياراً يكون حاسماً وحباً جديداً يطرق الباب.

المحيطون بك سيقلقون على صحتك!
ينتابك بعض القلق على الوضع الصحي لأحد أفراد العائلة، وتحاول بشتى السبل التخفيف من آلامه أو الترفيه عنه لأنه عزيز على قلبك. في المقابل، يلاحظ المقربون منك والأصدقاء أنك خسرت الكثير من الوزن فبادر إلى طمأنتهم أنك بصحة جيدة وأنك تتبع حمية قاسية بناء على نصيحة أحد اختصاصيي التغذية.

رغم كل ذلك تكون سنة سريعة الوتيرة تحمل أيامها الأقل حظاً مرضاً أو خيبة أمل او خلافاً، وتخبئ لك بعض التطورات على الصعيد العائلي، لذلك يجب تكريس بعض الوقت لحلّ الأمور وإيجاد المنافذ السليمة التي ترضي جميع الأطراف.


لمعرفة المزيد من التفاصيل حول برج العقرب انقر هنا.

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