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بالفيديو: 2022.. سنة الإنتفاضة على الذات!
أخبار الأبراج
2021-12-16 | 11:47
بالفيديو: 2022.. سنة الإنتفاضة على الذات!
المصدر:
السومرية
306 مشاهدة
سنة الإنتفاضة على الذات!
فيديو يختصر أحداث وتوقعات العام الجديد، التفاصيل مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي في الفيديو اعلاه.
يمكنكم مشاهدة جميع الابراج السنوية على موقع السومرية
www.alsumaria.tv/horoscopes
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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