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حب جديد لهذه الابراج.. الاجواء الفلكية المسيطرة على هذا الاسبوع

أخبار الأبراج

2022-01-28 | 13:00
حب جديد لهذه الابراج.. الاجواء الفلكية المسيطرة على هذا الاسبوع
المصدر:
السومرية
970 مشاهدة

بالنسبة الى تحركات الكواكب في هذا الشهر شباط فبراير فتكون على الشكل التالي:

المريخ ينتقل الى الجدي ويؤثر سلبا على مواليد الحمل السرطان الميزان، الزهرة وعطارد في الجدي ما يشير الى فترة متألقة من المجاملات واللقاءات والمغازلات والحب والشغف ما يزيد مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي جاذبية ويجعلهم محط الانظار والاهتمام ويدفع بهم الى المقام الاول في بعض المجالات، كذلك سوف نشهد هذا الشهر تحديدا يوم 17 شباط فبراير انتقال عطارد الى برج الدلو ما يجعل الصداقات مزدهرة جدا لمواليد الوزاء الميزان والدلو كما يشير الى ازدهار في العلاقات الاجتماعية المهمة جدا والى فرص للسفر والتعرف الى جديد.

اما بالنسبة للاجواء الفلكية المسيطرة على هذا الاسبوع
الحدث الابرز هو القمر الجديد الذي ينضم الى الشمس وزحل في بج الدلو ليعلن عن بدايات جديدة على مختلف الاصعدة لكل من مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو.

بالنسبة الى اهم الاحداث الفلكية تسيطر هذا الاسبوع نارية ترابية هوائية ومائية كل الابراج لها يومان من الايجابيات المترافقة بحظوظ كبيرة واستثنائية بسبب وجود القمر في القوس يوم السبت ما يجعل مواليد الابراج النارية تعيش يوما جيدا جدا ترتفع فيه المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقّق نجاحاً باهراً. الاحد والاثنين القمر في برج الجدي الترابي فتتحسن ظروف كل من مواليد الثور العذراء والدي الثلاثاء والاربعاء ينتقل القمر الجديد الى برج الدلو لينضم الى الشمس وزحل ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تنعم بإنفراج ملموس وتعاطف كبير الخميس والجمعة ينتقل القمر الى برج الحوت المائي لينضم الى كوكب الحظ المشتري فتحصد كل من مواليد السرطان العقرب والحوت الدعم والتقدم وتكون فترة ايجابية ومناسبة للاعمال التجارية والمالية.

اما الحدث الابرز هذا الاسبوع هو وجود القمر الجديد في برج الدلو الذي يبشر ببدايات جديدة على كافة الاصعدة لمواليد الجوزاء الميزان والدلو ويترجم فلكياً بالامال الزاهرة والتقدم بحيث توسع دائرة اتصالاتك الشخصية وتتجه الى نشاطات جديدة غير تقليدية وقد تحصل على عائدات مالية او على زيادة على الراتب باختصار سوف تعيش مواليد الابراج الهوائية فترة مهمة ستشعر بفائض من الحيوية ويعدهم القمر الجديد المكتمل بانطلاقة جيدة مما يساعدهم على ترؤس فريق او قيادة مسيرة او امام منصب جديد او تقدير او ترقية او تكريم.
اما تنقلات الكواكب فتكون على الشكل التالي كوكب الزهرة عطارد والمريخ في الجدي الترابي ما يعني ان مواليد الابراج الترابية سوف تعيش اسبوعا سعيداً رومانسياً ودافئاً نظراً لتأثيرات كوكب الزهرة فتكون على موعد مع الحب، ومع بحر من العواطف الصاخبة ان كوكب الحب يخدم اهدافك العاطفية ويسهل عليك اتخاذ القرارات أو لتلطيف الأجواء أو ترميم بعض الروابط الشمس زحل في الدلو اورانوس في الثور المشتري في الحوت الذي يشجع على اعلان الحقيقة وتوضيح الامور بعيدا عن الالتباس ما يخدم مصالح وتطلعات مواليد الابراج المائية ويشعرهم بالاستقرار.

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خاص السومرية

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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