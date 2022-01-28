حب جديد لهذه الابراج.. الاجواء الفلكية المسيطرة على هذا الاسبوع

المريخ ينتقل الى الجدي ويؤثر سلبا على مواليد الحمل السرطان الميزان، الزهرة وعطارد في الجدي ما يشير الى فترة متألقة من المجاملات واللقاءات والمغازلات والحب والشغف ما يزيد مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي جاذبية ويجعلهم محط الانظار والاهتمام ويدفع بهم الى المقام الاول في بعض المجالات، كذلك سوف نشهد هذا الشهر تحديدا يوم 17 شباط فبراير انتقال عطارد الى برج الدلو ما يجعل الصداقات مزدهرة جدا لمواليد الوزاء الميزان والدلو كما يشير الى ازدهار في العلاقات الاجتماعية المهمة جدا والى فرص للسفر والتعرف الى جديد.الحدث الابرز هو القمر الجديد الذي ينضم الى الشمس وزحل في بج الدلو ليعلن عن بدايات جديدة على مختلف الاصعدة لكل من مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو.بالنسبة الى اهم الاحداث الفلكية تسيطر هذا الاسبوع نارية ترابية هوائية ومائية كل الابراج لها يومان من الايجابيات المترافقة بحظوظ كبيرة واستثنائية بسبب وجود القمر في القوس يوم السبت ما يجعل مواليد الابراج النارية تعيش يوما جيدا جدا ترتفع فيه المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقّق نجاحاً باهراً. الاحد والاثنين القمر في برج الجدي الترابي فتتحسن ظروف كل من مواليد الثور العذراء والدي الثلاثاء والاربعاء ينتقل القمر الجديد الى برج الدلو لينضم الى الشمس وزحل ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تنعم بإنفراج ملموس وتعاطف كبير الخميس والجمعة ينتقل القمر الى برج الحوت المائي لينضم الى كوكب الحظ المشتري فتحصد كل من مواليد السرطان العقرب والحوت الدعم والتقدم وتكون فترة ايجابية ومناسبة للاعمال التجارية والمالية.اما الحدث الابرز هذا الاسبوع هو وجود القمر الجديد في برج الدلو الذي يبشر ببدايات جديدة على كافة الاصعدة لمواليد الجوزاء الميزان والدلو ويترجم فلكياً بالامال الزاهرة والتقدم بحيث توسع دائرة اتصالاتك الشخصية وتتجه الى نشاطات جديدة غير تقليدية وقد تحصل على عائدات مالية او على زيادة على الراتب باختصار سوف تعيش مواليد الابراج الهوائية فترة مهمة ستشعر بفائض من الحيوية ويعدهم القمر الجديد المكتمل بانطلاقة جيدة مما يساعدهم على ترؤس فريق او قيادة مسيرة او امام منصب جديد او تقدير او ترقية او تكريم.