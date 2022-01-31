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الأبراج الصينية 2022: أهلًا بـ"عام النمر"!

أخبار الأبراج

2022-01-31 | 07:59
الأبراج الصينية 2022: أهلًا بـ"عام النمر"!
842 مشاهدة

يستعد الصينيون في مختلف أنحاء العالم للاحتفال بالعام الصيني الجديد في الأول من شباط، مودّعين عام الثور ومستقبلين عام النمر!

ويعتمد العام الصيني على التقويم القمري والشمسي معًا، ويختلف موعده لكنه يقع دائمًا بين أواخر كانون الثاني ومنتصف شباط.

وتستمر الاحتفالات بهذه المناسبة لمدة أسبوعين وتنتهي هذا العام في 15 شباط بمهرجان الفوانيس، الذي يصادف ليلة اكتمال القمر.


وتجدر الإشارة إلى أن كل عام يرتبط  بواحد من 12 حيوانًا في الأبراج الصينية: الفأر، الثور، والنمر، والأرنب، والتنين، والأفعى، والحصان، والخروف، والقرد، والديك، والكلب، والخنزير. وهذا العام هو عام النمر كما سبق وذكرنا.
 
 
 
مميّزات  برج النمر (مواليد: 1974، 1986، 1998، 2010، و2022)

إنه عام العمل الحثيث؛ حيث يشتهر النمر بقوته وجرأته، وقدرته على فعل كل شيء على نطاق واسع:

- يقع في المركز الثالث بين الأبراج الصينية
- يتميز مولود برج النمر بالاستقلالية والمغامرة والشجاعة
- يتميزون بالثقة بالنفس والكرم والحزم والإصرار والمرح والاحترام والعاطفة في آن واحد
- يحب مواليد برج النمر التركيز على أهدافهم لتحقيقها، وغالبا ما - يحقق مواليد النمر طموحاتهم بسرعة كبيرة فهم يركزون على الوصول إلى الأشياء العظيمة ويسعون دائما للتفوق والإنجاز والنجاح
- مواليد برج النمر الصيني حياتهم ليست مملة على الاطلاق بل هناك مغامرة جديدة كل يوم تملأ وقتهم وانفعالاتهم تعبر تماما عن ردة فعلهم، ورغم أنهم مزاجيين أحيانا ولا يروا الأمور بصورة واضحة وكما يجب، إلا أنهم متفائلون ومحبين للحياة


 
ما أصل العام الصيني الجديد؟
يُعتقد أن الاحتفال بالعام الصيني الجديد يعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، عندما حكمت أسرة شانغ.

وتتجذر أصوله في أسطورة. إذ تقول إحدى القصص أن وحشا اسمه نيان "السنة" كان يهاجم القرويين في بداية كل عام. وكان نيان يخاف من الضوضاء العالية والأضواء الساطعة واللون الأحمر. ولذلك، استخدم الناس هذه الأشياء لطرد الوحش بعيدا عنهم.

لذلك، تقام مآدب عائلية وعروض في الهواء الطلق تتميز بإطلاق الألعاب النارية وغالبا ما ترافقها عروض التنانين الراقصة. ويزين الناس منازلهم باللون الأحمر لجلب الحظ الجيد ويُعطى الأطفال المال في مغلفات حمراء.
 
 
ما أصل العام الصيني الجديد؟
يُعتقد أن الاحتفال بالعام الصيني الجديد يعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، عندما حكمت أسرة شانغ.

وتتجذر أصوله في أسطورة. إذ تقول إحدى القصص أن وحشا اسمه نيان "السنة" كان يهاجم القرويين في بداية كل عام. وكان نيان يخاف من الضوضاء العالية والأضواء الساطعة واللون الأحمر. ولذلك، استخدم الناس هذه الأشياء لطرد الوحش بعيدا عنهم.

لذلك، تقام مآدب عائلية وعروض في الهواء الطلق تتميز بإطلاق الألعاب النارية وغالبا ما ترافقها عروض التنانين الراقصة. ويزين الناس منازلهم باللون الأحمر لجلب الحظ الجيد ويُعطى الأطفال المال في مغلفات حمراء.
 
 

 
ليلة رأس السنة في اكسبو دبي
يحتفل جناح الصين في إكسبو 2020 دبي، بالعام الصيني الجديد، بإقامة سلسلة من الاحتفالات.
وستقام عروض أزياء لاستعراض تصاميم «الهان» وهي نوع من الأزياء التقليدية الصينية، تتكون من سترة طويلة أو قصيرة يتم ارتداؤها فوق تنورة واسعة، وتصنع عادة من الأقمشة الحريرية التقليدية والمطرزة على الطريقة التقليدية باللونين الأحمر والذهبي، بالإضافة إلى مراوح اليد الأنيقة.

هذا وينظم الجناح عرضًا موسيقيًّا برفقة أوركسترا ستعزف مجموعة من الأغاني الصينية الكلاسيكية، بالإضافة إلى عرض أزياء من تقديم مدينة شينزن فضلاً عن سلسلة من الفعاليات والمعارض.
 
 للمزيد من أخبار الأبراج، وتفاصيل برجك اليومي، الاسبوعي والشهري اضغط على الرابط التالي:
https://www.alsumaria.tv/Horoscopes

 
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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