عطارد في الحوت هذا الأسبوع: فترة متعبة وهذه الأبراج المتضّررة!

ينذر هذا الحدث بأسبوع متعب يسوده مناخ من اللاستقرار على المستويات كافّة بالإضافة إلى احتمال تراجع الوضعين الصحي والمالي لكلّ من مواليد الجوزاء، العذراء والقوس.

يشهد يوما السبت والأحد بدايات جديدة وانقلابات ايجابية على الصعد المهنية، المالية والعائلية لمواليد السرطان، العقرب والحوت نتيجة مثلث فلكي مائي بين القمر من السرطان والشمس من الحوت.

أمّا الخميس والجمعة فسنشهد مربّعًا فلكيًّا بين القمر من العذراء والشمس من الحوت، الأمر الذي يخدم مواليد الأبراج الترابية (الثور، العذراء والجدي) فيحصلون على معلومات هامّة تخص احد الملفات تعجّل اتخاذ قرارات حاسمة تؤسس لانطلاقة جديدة وواعدة.

وجود كوكب الزهرة في برج الدلو يحرّر مواليد الابراج الهوائية (الجوزاء، الميزان والدلو) من ظروف عائلية وعاطفيّة ضيّقت عليهم الخناق في الفترة السابقة، فيطلّون على آفاق جديدة ويخوضون تجارب فريدة من نوعها. كذلك يجدون الحلول المناسبة لبعض المشاكل ويقومون بالتسويات والتغييرات اللازمة على الأصعدة كافّة.

و تشهد بداية الأسبوع وجود القمر في برج السرطان في مثلث فلكي مع الشمس من برج الحوت لينتقل بعدها القمر بين الاثنين والاربعاء الى برج الاسد الناري فتتحسن ظروف كل من مواليد الحمل، الأسد والقوس.

بعدها، يعود القمر الى العذراء يومي الخميس والجمعة ما يجعل مواليد الثور العذراء والجدي تمارس اعمالها باحترافية تامّة بانتظارها استثمارات مالية ناجحة، ارباح وسفر او مكافأة او نجاح مهني وارتياح جسدي وصحي.

أمّا بالنسبة إلى حركة الكواكب، فوجود المشتري، الشمس وعطارد في الحوت تسبّب تأخيرًا في حركة التواصل والمواصلات والتنقلات والسفر والقضايا القانونية العالقة لكل من مواليد الجوزاء العذراء والقوس الزهرة المريخ وزحل في الدلو اورانوس في الثور.