نيسان شهر الكوارث... إليكم التوقعات الفلكية!

يأتي نيسان 2022 حاملًا معه مفاجآت ومواجهات عنيفة وصدامات وكوارث طبيعية وانهيارات في البورصة.دوهو الأمر الذي يفرض الحذر وعدم الرهان الخاسر والتسليم بالامر الواقع لتجنب الحوادث والمواجهات والنزاعات.كذلك، يسجل هذا الشهر انتشاراً لاوبئة او امراض تزرع الرعب في القلوب.اعتبارا من تاريخ 6 نيسان، يلتحم كوكبا المشتري والزهرة في برج الحوت لتبدأ دورة فلكية مصيرية تترك بصماتها في السنوات الاتية.فقد نكون على موعد مع احداث هامّة في الغرب وتحديدًا في اوروبا، تترجم بمشاهد عنف، توتر، تعصب ديني وحروب وتأجيل وأوضاع مربكة وضبابية وذهاب نحو المجهول.وهذه المشاهد ستشكل هاجسًا كبيرًا للبشرية على المستويات كافة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لفقدان المواد الاساسية التي تطال لقمة العيش بالاضافة الى الوضع الصحي الذي سيكون دقيقًا جدًا بمشهد ينذر بالأخطار، ما يطرح تساؤلات حول الصحة العامة عل المدى الطويل.ردود فعل عنفيّة إذًا سنشهدها حتى منتصف الشهر قد تنعكس انقلابات خطيرة ومفاجئة على مواليد الابراج الجوزاء العذراء والقوس خصوصًا. فبسبب وجود الزهرة والمشتري في مواجهة مع برهم السرطان الميزان والجدي يسبب المعاكسة الفلكية من الكواكب من برج الحمل سيتعرضون لتغيير كبير في حياتهم خصوصًا إن كانوا يعملون في الشأن العام.أمّا بالنسبة الى حركة الكواكب، فكوكب المريخ باق في برج الدلو على أن ينتقل في 16 نيسان إلى برج الحوت فتتوضح الرؤية وتشتد الثقة وتتحسن الظروف لدى كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.كذلك، سينتقل كوكب عطارد الى جانب الشمس في الحمل ليسهل حركة التواصل والاتصالات والاسفار لكل من مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس لكنّه سينتقل في 12 الشهر الى الثور. 16في 6 نيسان نكون على موعد مع قمر مكتمل في برج الميزان ومع انتقال كوكب الزهرة الى الحوت فتتحسن الاوضاع العاطفية والعائلية لمواليد الابراج المائية( السرطان، الحوت العقرب).أمّا ختام الشهر فمع الكسوف في برج الثور الترابي وهو الكسوف الاول في سنة 2022 ما يسبب تراجعًا وتغييرات ومفاجآت تتطلب التفكير العميق لاختبار الاعتدال في حين أن الميل نحو العنف يتطور ويتفاقم.