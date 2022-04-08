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مشاكل وحوادث... إلى مواليد هذه الأبراج: انتبهوا!

أخبار الأبراج

2022-04-08 | 02:00
مشاكل وحوادث... إلى مواليد هذه الأبراج: انتبهوا!
المصدر:
السومرية
612 مشاهدة

أسبوع فلكيّ مهمّ جدًّا سيشهد أحداثًا كثيرةً وتغييراتٍ كبيرةً.

إنجاز كبير في انتظار مواليد الابراج المائية (السرطان، الحوت والعقرب) مع انضمام كوكب المريخ الى كوكبي الزهرة والمشتري في الحوت.

 أسبوع مليء بالحركة والحضور اللافت لمواليد هذه الأبراج فيأخذون زمام المبادرة في مشاريع مختلفة. كذلك، يسارعون الى تصحيح ما يريدون تصحيحه  في ظلّ الظروف الفلكية المؤاتية لذلك.

لكن وجود المريخ في الحوت سيكون له وقع سلبي على مواليد الجوزاء، العذراء والقوس فيتعرّضون إلى مشاكل وحوادث نابعة من التهور والتسرع والفوضى.

أمّا وجود كوكبي الشمس وعطارد في برج الحمل الناري فينعكس طاقة إيجابية ومفاجآت سارّة على كلّ من مواليد الحمل، الأسد والقوس الذين سيحدّدون أولوياتهم ويتّخذون خيارات هامّة في حياتهم في جوّ مفعم بالحماس والرغبة في التغيير.

كذلك، سنكون هذا الأسبوع على موعد مع مربّعيْن فلكيّين. الأوّل مع وجود كوكب القمر في برج السرطان يومي السبت والأحد والثاني انتقال القمر الى الميزان يوم الجمعة الأمر الذي يوفّر حظوظًا كبيرة لكلّ من مواليد الأبراج المائية والهوائية.

فتكون الأجواء لطيفة لهذه المواليد ما يجعل محادثاتهم أكثر إيجابية ما يرفع من احتمال عقد اتفاقات ناجحة تجعلهم أقرب إلى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

بالنسبة إلى الاثنين والثلاثاء، تعيش مواليد الابراج النارية(الحمل، القوس والأسد) اجواءً حماسية تحت تاثير المثلث الفلكي الناري بين القمر من الاسد والشمس من الحمل.

 

وفي ما يخصّ حركة القمر، فنكون على موعد مع مربّع فلكي يومي السبت والأحد بين القمر في السرطان والشمس من الحمل ما يتترجم في نجاحات مهنية واجتماعية لكل من مواليد السرطان، العقرب والحوت.

الاثنين والثلاثاء، ينتقل كوكب القمر الى برج الاسد الناري ليشكل مثلثًّا فلكيًّا ناريًّا مع الشمس من برج الحمل ما يعني أن اجواءً اكثر من رائعة سترافق كل من مواليد الحمل الاسد والقوس.

 وينتقل كوكب القمر الى برج العذراء يومي الاربعاء والخميس 

ما يضع مواليد الابراج الترابية (الثور، العذراء والجدي) أمام تطوّرات إيجابية متعلّقة بالسفر وشؤون أكاديمية ومهنية.

 وختام الأسبوع مع انتقال القمر الى برج الميزان الهوائي إذ تتوضح المسائل الغامضة وتتصحح الاخطاء وتكثر الايجابيات والحظوظ الكبيرة لدى كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

 

اما تحركات الكواكب فستكون على الشكل التالي:

§      الشمس في الحمل

§      المشتري الزهرة والمريخ في الحوت

§      اورانوس في الثور

§      زحل في الدلو

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