أسبوع المفاجآت والحب لمواليد هذا البرج...

يشكّل انتقال كوكب الشمس الى برج الثور الترابي أبرز الاحداث الفلكية هذا الاسبوع، فتكون مفاجآت سارة وتغييرات جذرية بانتظار مواليد برج الثور، تُنقله من مرحلة الى مرحلة أفضل خصوصًا على الصعيد العاطفي.

هو إذًا أسبوع التحولات الجذرية لمواليد برج الثور الذين يتأثرون بكوكب أورانوس الذي يفسح في المجال أمام هذه التغيرات ويجعلهم يتكيّفون معها ويستغلّون ما هو جديد فيها.

على الصعيد العاطفيّ، التناغم والانسجام التامّ مع الشريك العنوان العريض لأسبوع مواليد الثور بفضل دعم كوكب اورانوس من برجه وكوكب وبلوتو المتواجد في بيت الحب.

كذلك، تطال التأثيرات الايجابية الأمور الأكاديمية والمهنية.

إلى ذلك، يتحسّن الوضع الصحّي لدى الكثير من مواليد الثور فيتخطّون الصعوبات كافّة.

من جهة أخرى، لا يزال وجود الكواكب في برج الحوت المشتري الزهرة والمريخ بحيث يعتبر كوكب المريخ كوكبا سريعا هو كوكب النار والحديد والمشاكل والتسرع والتهور.

فيحمل تفسيرات كثيرة وتموجات كبيرة ما ينذر بالخطر وتعرض بعض البلدان لمناوشات كثيرة وصراعات وازمات تطال شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

هذا وسيكون مواليد الأبراج الترابية على موعد مع خبر مهمّ مع

انتقال الشمس من برج الحمل الناري الى برج الثور الترابي لتنضم الى كوكب عطارد، ما يعني ان مواليد الثور العذراء والجدي ستدخل في مرحلة حظ وتبرع في مفاوضات تستقطب خلالها المؤيدين.

وفي ما يخصّ تنقلات القمر، البداية ستكون نهار السبت مع تنقله بالجدي في مثلث فلكي مع الشمس من برج الثور ما يحمل الامال والربح والشعبية لكلّ من مواليد الأبراج الترابية الثور، العذاراء والجدي.

الاحد والاثنين القمر في الدلو الهوائي في مربع فلكي مع الشمس من الثورممّا يقدم لمواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو خيارات جديدة ويفتح باب التسويات على كافة الاصعدة.

الثلاثاء والاربعاء ينتقل القمر الى برج الحوت المائي ما يعني ان مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت سوف تسمع خبرا يتعلق بوضع مالي او ترقية او علاوة على الراتب يجعلها متفائلة ومتحمسة.

وختام الاسبوع يومي الخميس و الجمعة مع انتقال القمر الى الحمل الناري الأمر الذي يخلق أجواء مميزة لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس.

أمّا بالنسبة الى تحركات الكواكب، فستكون على الشكل التالي:

- الشمس، اورانوس وعطارد في برج الثور

- المشتري المريخ والزهرة في الحوت

- زحل في الدلو

- بلوتون في الجدي