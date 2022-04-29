شهر أيّار: حاسم ومهمّ جدًّا لمواليد هذه الأبراج!

اعتبارًا من 11 أيار، ينتقل كوكب الحظّ المشتري الى برج الحمل الناري لينضم الى الزهرة وعطارد فيقلب بعض المقاييس.تقدم لافت بانتظار مواليد الأبراج النارية على المستويات كافّة، المهنية والعاطفية والشخصية فتكون على موعد مع فرص كبيرة للتعويض عن التراجع ووضع النقاط على الحروف بالإضافة إلى التفرّغ لحل بعض المشكلات في العمل.كذلك، سنشهد هذا الشهر تحرّكات غير اعتيادية مع وجود كوكبي الشمس وأورانوس في برج الثور بالاضافة الى خسوف القمر في العقرب يوم 16 أيار في مربع فلكي مع الثور.وهذه الحركة الفلكية قد تثير اجواء العنف والحروب والحوادث.فالتنافر الفلكي بين الكواكب التي تشكل مربّعًا فلكيًّا صعبًا أي المشتري والزهرة من الحمل واورانوس من الثور في مواجهة كوكب زحل من الدلو، يجعل بعض العلاقات الدولية تتزعزع ويسبب صراعات عالمية على السلطة والنفوذ والمراكز الأمر الذي قد يصل إلى العداء بين بعض الدول ويشير الى كوارث طبيعية وقرارات حكومية قد تثير بلبلة في ترتيبات المؤسسات وتراتبية بعض الاداريين والمسؤولين.لكنّ هذا المشهد سيتغير الأسبوع الأخير من الشهر مع انتقال كوكب الشمس الى برج الجوزاء الهوائي لتهدأ الاوضاع قليلًا ويسود الحوار بين الاطراف المتنازعة.