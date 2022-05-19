السحر الجاذبية والحب بانتظار مواليد 3 أبراج هذا الأسبوع!

الحدث الابرز انتقال الشمس الى برج الجوزاء اعتبارا من تاريخ 21 أيار ما يتترجم بتقلبات على المستويات كافة فتارّة تكون الأمور رائعة وطورًا ينعكس مسارها.لكن يمكننا القول إن هذا الأسبوع هو أسبوع الأبراج النارية بامتياز.فوجود كواكب المريخ الزهرة والمشتري في برج الحمل يحمل معه السحر والجاذبية والحب لكل من مواليد الحمل الأسد والقوس.هذا ويجعل كوكب الحب هذه المواليد تفيض حنانا ورقة ولقاءات رومنسية واحلام تتحقق بالإضافة إلى أن وجود كوكبي اورانوس وعطارد في الثور يخلق فرصًا كثيرة على مختلف المستويات ويخفف من الضغوط ويأسس غييراً لفترة مهمة و استثنائية جدًّا.من جهتها، سوف تنعم مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي بالنجاح وتحقق اهدافا مهنية وشخصية أيضَا.أمّا القمر فسيكون يومي السبت والاحد في برج الدلو الهوائي الذي يشكل مثلثًا فلكيًّا مع الشمس من الجوزاء ما يؤثر إيجابًا على كل من مواليد الدلو، الجوزاء والميزان فتفاوض بثقة وجرأة وتتخطى العراقيل كافّة.وينتقل القمر يومي الاثنين والثلاثاء الى برج الحوت المائي ليشكل مربّعًا فلكيًّا مع الشمس من برج الجوزاء فتكون انطلاقة بدايات جديدة ومشاريع جديدة لمواليد السرطان العقرب والحوت فتكون انطلاقة مشاريع جديدة في مجالات جديدة.بين الاربعاء والجمعة ينتقل القمر إلى برج الحمل الناري فتكون فترة مناسبة للتواصل المثمر لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس.وفي ما يخصّ حركة الكواكب فستكون على الشكل التالي:كوكب الشمس في برج الجوزاء ما يسهل حركة المواصلات التواصل والاتصالات والسفر والتنقلات فتتحلحل كل الملفات العالقة.كوكب اورانوس في الثور.كواكب المشتري الزهرة والمريخ في الحمل ما يجعل مواليد الابراج النارية تستعيد حيويتها وتتسلق القمم من جديد فتتحسن القضايا العائلية والعاطفية وتزيد المكاسب والارباح.