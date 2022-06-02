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لا عذر للتذمر هذا الأسبوع!

أخبار الأبراج

2022-06-02 | 14:30
لا عذر للتذمر هذا الأسبوع!
351 مشاهدة

لا عذر للتذمر هذا الأسبوع فكل الأبراج ستحظى بحماية فلكية.

تحقق مواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء، الميزان والدلو) مكاسب مادية إذ تكون الأجواء مؤاتية لالتقاط الفرص والانفتاح على مستجدات مهنية واعدة، بسبب وجود الشمس في برج الجوزاء الهوائي تحديدا في العشرية الثانية.

من جهتها، تحتفل مواليد الأبراج الترابية (الثور، العذراء والجدي)  بمرحلة جديدة بسعادة كبيرة لأن الحظ يحمل لها مفاجأة او بشرى سارة او لقاءً استثنائياً وفرص مهنية ومشاريع كبيرة ما ينعكس إيجابا في حياتهم المهنية والشخصية على حدّ سواء. وكل ذلك بسبب وجود الزهرة في الثور.

أمّا مواليد الأبراج النارية (الحمل، القوس والأسد) فيحسّن وجود المشتري عطارد والمريخ في الحمل ظروفها على المستويات كافّة. فترتفع معنوياتها وتتحمس إلى إدخال تغيير يكسر الروتين الذي تعيشه  وتنطلق لاستعادة موقعها وتعبر عن آرائها بحرية وجرأة.  كذلك تتحلحل المسائل العالقة في حياتها وتتجرأ على القيام بخطوة حاسمة لغربلة الامور التي لم تعد تخدم مصالحها.

وتعزّز حركة القمر هذه الحماية الفلكية للأبراج في أيام محددة من الأسبوع:
مع وجود القمر في الأسد، تعيش مواليد الابراج النارية بين السبت والاثنين أجواءً مهمة جدا فتحلق وتبدو مفعمة بالنشاط والتغيير في حياتها لينتقل بعدها القمر الى برج العذراء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء ما يعني فترة استثنائية من الحظ لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.
ومع انتقال القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء، تكون عطلة الاسبوع مميزة للابراج الهوائية إذ تتحمس لكل جديد وتدير اعمالها  بنجاح واطمئنان وتكثف تحركاتها  وتدعم اقوالها بالبراهين.

وبالنسبة إلى حركة الكواكب قستكون على الشكل التالي:
1. الشمس في الجوزاء 
2. المشتري عطارد والمريخ في الحمل 
3. الزهرة واورانوس في الثور
4. زحل في الدلو
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