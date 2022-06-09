أسبوع المشاريع المهمة... الحظ حليف هذا البرج!

وعود كثيرة تنهال على برج الثور هذا الأسبوع ما يدعم خطواته وتبشره بمرحلة مثمرة يبني خلالها مشاريعه على أسس ثابتة. فتتولى مواليد هذا البرج منصبًا إداريًا أو قياديًا، أو يعهد إليها القيام بعمل جديد فتمارسه بقدرات وبكفاية عالية وبقدرة على التكيف مع كل مستجد.كذلك، يحمل هذا الأسبوع بشرى سارّة لمواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس مع دخول عطارد الى الجوزاء بتاريخ 14 حزيران ومع القمر المكتمل في برج القوس يومي 13 و14 حزيران.و مع وجود المشتري كوكب الحظ في برج الحمل الناري تتعزّز الفرص المهنية والمشاريع الكبيرة والاستثمارات لمواليد الأبراج النارية.بالنسبة إلى مواليد الابراج الهوائية الجوزاء، الميزان والدلو فستشهد نجاحًا وتقدّمًا مع انتقال كوكب عطارد الى برج الجوزاء اعتبارا من يوم 14 لغاية آخر الشهر.فتتيسرّ كل الأمور المتعلّقة بالاوراق الشخصية، الملفات القانوية التنقلات. وحتّى دراسيًّا، يخف توتر وحيرة التلامذة والطلاب. هي إذًا مرحلة القرارات والخطوات النهائية لمواليد الأبراج الهوائية للوصول إلى الرضا الشخصي على الصعد كافة.أما مواليد الأبراج الترابية الثور، العذراء والجدي فسترى مزيدًا من الانفراجات والحظوظ مع كوكب الزهرة في برج الثور الذي يحمل معه جرعات كبيرة من الحماية والإستقرار. فيكون التفوّق والبدايات الجديدة عنوان الأسبوع مع احتمال شراء بيت جديد او الانتقال الى عمل جديد أو ولادة طفل في العائلة... فالاحتمالات الجيدة كثيرة هنا.السبت والاحد يكون القمر في برج العقرب ما يعني الكثير من الربح والانتصار لمواليد الأبراج المائية السرطان العقرب والحوت.الاثنين والثلاثاء، ينتقل القمر المكتمل الى القوس ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ما يعني تاثيرات ايجابية لمواليد الحمل والاسد والقوس لينتقل يومي الاربعاء والخميس الى برج الجدي فتنعم مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي بالارتياح والحماس.وختام الأسبوع مع وصول القمر الى برج الدلو ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء فتوظف مواليد برج الدلو طاقاتها في مجالات رابحة جدا.و تنقلات الكواكب ستكون على الشكل التالي:الشمس وعطارد في الجوزاء فتشعر مواليد الابراج الهوائية بالتحرر وبالطريق امامهم مفتوحة كما تحقق اهداف كثيرة او تسمع اخبار مفرحةالزهرة واورانوس في الثور ما يجعل مواليد الابراج الترابية تعيش أجواء رومانسية، وقصة أسطورية لا مثيل لهاالمشتري والمريخ في الحمل ما يجعل مواليد الابراج النارية تنطلق وتفاوض بشأن بعض المكتسباتزحل في الدلو