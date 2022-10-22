أسبوع مليء بتنقلات الكواكب.. هذه الأبراج الأكثر تأثراً!

يسجّل هذا الاسبوع أحداثاً كثيرة بالأخصّ لمواليد برج العقرب ويعتبر من أكثر الأسابيع المليئة بالتنقلات للكواكب.

عالمة الفلك جاكلين عقيقي تلقي الضوء على أهمّ الأحداث تزامنا مع الحركة الكثيفة للكواكب.



أبرز تقلّب لهذا الأسبوع هو كسوف الشمس الواقع بين برج الميزان وبرج العقرب اعتبارا من تاريخ22 الى 25 تشرين الاول (اكتوبر)، ممّا يؤدّي الى أزمات وتشنّجات كبيرة في العالم بحيث تتضاعف هذه التأثيرات امنيا وسياسيا ومن خلال حروب اقتصادية. بالاضافة الى ذلك، سوف تكون عواصف الطبيعة قاسية جدا وستسبّب الاعاصير أمطارا جارفة وفياضانات وزلازل وانهيارات ترابية وثلجية.

انتقال كوكب الزهرة المعروف بكوكب الحبّ الى برج العقرب يؤثّر ايجابيا على الصعيدين العاطفي والعائلي لمواليد الابراج المائية (السرطان، العقرب والحوت) فيعيشون فترة مليئة بالامل والتقدّم. كما أنّ لديهم الفرصة لتوسيع دائرة اتصالاتهم الشخصية والعائلية والتوجّه الى نشاطات جديدة غير تقليدية. وقد يحصلون أيضا على عائدات مالية او على زيادة على الراتب. باختصار، انها فترة مهمّة تمنح الابراج المائية الشعور بفائض من الحيوية وبانطلاقة جيدة مما يساعدهم على ترؤس فريق او قيادة مسيرة جديدة.

الابراج الترابية (الثور، العذراء والجدي) أن يشعروا بالاستقرار ويباشروا في مشاريع بعيدة المدى والمدروسة بعناية. ينتقل القمر الى الميزان يومي الاثنين والثلاثاء فتقطف مواليد الابراج الهوائية (الجوزاء، الميزان والدلو) جهود مساعيها السابقة وثمار وايجابيات كبيرة.

يصل هذا الكوكب الى العقرب يومي الاربعاء والخميس، ما يعني ان مواليد السرطان، العقرب والحوت سوف تنهي الشهر بحيوية مضاعفة. تكون المعنويات مرتفعة لدى هؤلاء المواليد الذين يتميّزون عن الاخرين بصحة جيدة واعصاب متينة. ويكون الاسبوع الاخير من الشهر مميّز على الصعيد المهني بسبب تطوّر يحصل او انجاز او الحصول على شهادة او على اعتراف بكفائتهم.

ننهي الاسبوع مع دخول القمر الى القوس الناري فتتمتع مواليد الابراج النارية (الحمل، الأسد والقوس) بديناميكية كبيرة وتكون محطّ الأنظار. أما بالنسبة لتنقلات القمر على مدار الأسبوع وتأثيره على كافّة الأبراج، تذكر عالمة الفلك جاكلين عقيقي أنّه سيكون موجودا في برج العذراء الترابي بداية الاسبوع وبالتحديد يومي السبت والاحد، الأمر الذي يتيح لمواليدأن يشعروا بالاستقرار ويباشروا في مشاريع بعيدة المدى والمدروسة بعناية. ينتقل القمر الى الميزان يومي الاثنين والثلاثاء فتقطف مواليدجهود مساعيها السابقة وثمار وايجابيات كبيرة.يصل هذا الكوكب الى العقرب يومي الاربعاء والخميس، ما يعني ان مواليد السرطان، العقرب والحوت سوف تنهي الشهر بحيوية مضاعفة. تكون المعنويات مرتفعة لدى هؤلاء المواليد الذين يتميّزون عن الاخرين بصحة جيدة واعصاب متينة. ويكون الاسبوع الاخير من الشهر مميّز على الصعيد المهني بسبب تطوّر يحصل او انجاز او الحصول على شهادة او على اعتراف بكفائتهم.ننهي الاسبوع مع دخول القمر الى القوس الناري فتتمتع مواليدبديناميكية كبيرة وتكون محطّ الأنظار.

الجدير بالذكر أنّه الأسبوع الأوّل لمواليد برج العقرب.

من أبرز مواصفاته بحسب جاكلين عقيقي:

• شخص موزون وهادئ

• صادق ومخلص

• طموح و يسعى الى تحقيق أهدافه بقوّة

• يتميز بشخصيته القوية وعنيد للغاية

• يفضّل الكتمان والغموض إلى حد كبير

• لديه عاطفة مفرطة

ينعم هذا البرج المائي بأسبوع مليء بالتقدّم. كل الامور العاطفية والمالية ستكون مزدهرة ولامعة وستحمل معها بعض المكافآت. أما النجاحات والإنجازات الأبرز فستكون على الصعيدين الشخصي والعائلي.









