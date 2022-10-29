مواليد هذه الأبراج على موعد مع الحب.. هل أنت من بينها؟

بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي، فانّ الخبر الابرز والاهم لهذا الأسبوع هو عودة كوكب الحظ والشهرة الى برج الحوت اعتبارا من يوم السبت 29 تشرين الاول، الأمر الذي يمكّنه من الدخول في مرحلة جميلة تحمل اليه الانجازات واللقاءات الحلوة والارتياح النفسي الذي لطالما بحث عنه مولود هذا البرج. سيكون من السهل عليه اتخاذ القرارات في هذه الفترة.

كوكب المشتري يحمل الحظ من جديد للأبراج المائية ويؤهّل مولود الحوت لإجتياز العقبات وممارسة أقسى أنواع النشاطات فيبهر الاخرين بقدراته ويؤكّد النجاح في ميادين كثيرة. وعلى الصعيد المادي، سينجح بتحقيق الأرباح والمكتسبات.

أما بالنسبة لتنقلات القمر، فالبداية ستكون مع وجوده في القوس يوم السبت وفي الجدي يومي الاحد والاثنين، مما يجعل الأجواء نارية وترابية بامتياز! فتعيش مواليد الثور، العذراء والجدي فترة جيدة مترافقة بحظوظ كبيرة واستثنائية. ترتفع المعنويات وتستعيد هذه الأبراج السيطرة وتحقّق نجاحاً باهراً.

ينتقل القمر الى برج الدلو الهوائي يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكّل مربعا فلكيا مع الشمس والعقرب فتتحسّن ظروف كل من مواليد الجوزاء، الميزان والدلو.

من ثمّ، يتّجه هذا الكوكب الى برج الحوت المائي يومي الخميس والجمعة ليشكّل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس، ما يجعل مواليد الابراج المائية (السرطان، العقرب والحوت) تنعم بإنفراج ملموس وتعاطف كبير وتحصد الدعم والتقدّم وتكون فترة ايجابية ومناسبة للاعمال التجارية والمالية.

الأمر المميّز لهذا الأسبوع هو وجود الشمس، الزهرة وعطارد في العقرب ما يعني ان مواليد الابراج المائية ستكون على موعد مع الحب وستنعم بأوقات سعيدة، رومانسية ودافئة.