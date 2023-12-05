سنة التقدم والإنجازات لبرج الحمل.. تحديات مهنية ومفاجآت عاطفية!

بحسب توقعات عالمة الفلك جاكلين عقيقي على السومرية، تعتبرهذه السنة مليئة بالآمال الكبيرة، خاصة بأنّ أرقامها المزدوجة تجلب له الحظ. يكون برج الحمل على موعد مع التقدّم الكبير والإنجازات المميزة، وتحقيق الأهداف، وخوض تحدّيات إضافية وتجارب جديدة، ووضع عاطفي غير متوقع.

يمضي مواليد برج الحمل خلال هذه السنة أوقاتاً جميلة ورائعة بصحبة من كانوا يتمنوا دائماً أن يكونوا برفقتهم. وبحسب عقيقي ، فإنّ الوقت قد حان للحمل للتقدّم في مشاريعه وخطواته العملية. من هنا تبتسم له الأفلاك وتدفعه إلى العمل المتواصل وخوض مغامرات جديدة بغية تحقيق الإنجاز الذي يحلم به. وبما أنه صاحب عزم لا يلين، ينطلق في رحلة الألف ميل لتحقيق أهدافه، فيتوصل بعد عمل متواصل إلى إنجاز كبير يجعله في مصاف أهم رجال الاعمال.

على الصعيد المهني، يكون برج الحمل على موعد مع التحديات التي تحثه على تحقيق المزيد من النجاحات، فيثابر على ذلك حتى شهر نيسان (أبريل) الذي يعده بإنجازات كبيرة. يتركز نشاطه على توقيع اتفاقيات عمل أو استيراد وتصدير، وخوض تجربة جديدة هي الانضمام إلى إحدى النقابات المهنية إيماناً منه بضرورة حماية القطاع المهني الذي ينتمي إليه.

كما تطمئن عقيقي برج الحمل عاطفياً، متوقعة أن النصف الثاني من العام الجديد سيكون واعداً جدّاً، ويغير مجرى حياته، ويحوله إلى شخص عاشق لم يكن يتصور يوماً أنه سيقع في شباك الحب والعواطف. ولكن هذا الأمر لا يعفيه من بذل بعض الجهود كي يصل فيها إلى برّ الأمان. ولكن، على برج الحمل أن يتحاشى مغامرة صيف قد تسبب له بعض الإزعاج، ويحاول أن يترك أثراً كبيراً على الآخرين. يشعر مواليد هذا البرج بأن العام قد انتهى فجأة بعدما حمل إليه الكثير من المفاجآت العاطفية.

يجب أن يبقى الشأن الصحي في طليعة اهتمامات برج الحمل. طبعاً، مع كثرة انهماكه في الأعمال التي تفرض عليه العمل ساعات طويلة، عليه الحذر وعدم تعريض نفسه للإرهاق.