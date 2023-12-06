برج الثور في رحلة الابتكار والنجاح الشخصي والمهني!

تصف عالمة الفلك جاكلين عقيقي السنة الجديدة بـ "سنة المواجهة"، حيث يكون برج الثور على موعد على موعد مع التحديّات في نصفها الأول، ويكون مدعوّاً للتغلب على المشكلات والعراقيل. أما في النصف الثاني فيكون الثور على موعد مع الاستقرار المهني والعملي.

لن يكون النصف الأول من السنة ورديّاً وسهلاً، بانتظار برج الثور بعض المصاعب المتمثلة بحدوث مشكلات غير متوقعة، واصطدامه بعراقيل من جهات لم تكن ينتظر منها إلا كل الخير. ولكن مهما يكن الأمر، فسوف يكون قادراً على البرهنة عن قدراته الكبيرة وشخصيته القوية، ويثبت للجميع أنه الشخص الذي لا ينهار مهما عصفت به الظروف.

وبحسب عقيقي، على مواليد برج الثور أن يستعدّوا لإطلالة على أفق جديد والانفتاح على اقتراحات الآخرين وأفكارهم وآرائهم، للاستفادة منها وتوظيفها في مجالهم المهني. ربما يتوصلوا في نيسان (أبريل) إلى اتفاق لم يسيق له مثيل. كما يطلب منهم الفلك التروي بين حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر)، لأنهم على موعد مع الاستقرار المهني والعملي والحصول على عروض ممتازة.

كما تتوقع عقيقي أن برج الثور على موعد مع اللامتوقع، حيث سيشهد انقلاب في بعض الأمور ونمط جديد في العلاقة العاطفية. خلال سنة 2024، يقع هذا البرج في حب شخص يوافق مزاجه وأهواءه، ويخوض مغامرة كبيرة لملاقاته. بالنسبة إلى بعض مواليد الثور ممن انتهت علاقاتهم العاطفية بالطلاق أو بالانفصال أو بخلافات كبيرة، فإن هذه السنة يكونون أكثر تمرّداً وانتفاضة من السنوات السابقة.