2024: سنة تخطّي المصاعب لمواليد برج الحوت!

النصف الأول من السنة يغمر مواليد برج الحوت بقدرات كثيرة وكبيرة للوصول، ويغدق عليهم بالهدايا والمفاجآت الجميلة. ولكن تنقلب الصورة في النصف الثاني من السنة الذي يخفّف من الحظوظ الكبيرة التي توفرت لهم في النصف الأول من السنة. يتوصل برج الحوت هذه السنة إلى تحقيق أحلامه، ويكون صاحب إصرار كبير لبلوغ النهايات، متسلّحاً بشجاعة كبيرة، لأنه يدرك أن مصاعب كبيرة بانتظاره، ولا بد من تخطيها مهما بلغت التضحيات.مهنيا وبحسب عقيقي، بين أول السنة و26 أيار (مايو) يبرز الحوت في مجالات مهنية متعددة، ثم تتركز اهتماماته على بعض الأنشطة الشخصية وتبنّي القضايا العامة.كلما اقترب فصل الربيع والصيف يشعر بأنه قادر على تطوير نفسه وأعماله وتحقيق إنجاز كبير، لكن فصل الخريف يتصدى لمسيرته ويضطر أن يضاعف جهوده للتخفيف من سلبياته.يتأقلم مع أوضاع كثيرة مدعوماً من المشتري وأورانوس وبلوتون ونبتون طوال السنة تقريباً.قد يضطر إلى إجراء تغييرات جوهرية في طريقة تعامله مع محيطه المهني. ومع انتقال المشتري إلى برج الجوزاء في 26 أيار (مايو)، تخف الحظوظ الكبيرة التي توافرت له في النصف الأول من السنة.على الصعيد العاطفي، يكون برج الحوت موضع اهتمام الجنس الآخر ويغزو القلوب ويخوض مغامرات كثيرة إذا كان غير مرتبط. يلتقي هذا البرج وجوهاً كثيرة تلفته ويرتبط بصداقات متنوعة. لكن وجود زحل في برجه يشوش على هذه الناحية من حياته ويجعله ميالاً أكثر إلى عقلنة العلاقة وتغليب الشأن المهني على العواطف.كوكب عطارد يجعله منجذباً إلى الأشخاص الذين يستطيع أن يتحدث معهم من دون خوف أو تردد.صحياً و بحسب توقعات عالمة الفلك جاكلين عقيقي على السومرية، يتمتع مواليد برج الحوت بحيوية ونشاط كبيرين، ويعرفون أن السبب هو القيام بكل ما يفيد وضعهم الصحي، من ممارسة المشي صباحاً، أو السباحة، أو التنزه في أرجاء الطبيعة، أو القيام برحلات ترفيهية.حذار في الفترة الواقعة بين أواخر أيار (مايو) ومنتصف آب (أغسطس) من بعض الإرهاق أو التراجع الصحي والمعنوي. في مطلق الأحوال، عليهم الانتباه لانفسهم ولا سيما في النصف الثاني من السنة وتحديداً في الشهرين الأخيرين.للإطلاع على تفاصيل برج الحوت