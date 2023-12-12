2024 سنة الخروج عن المألوف لمواليد برج القوس !



حظوظ برج القوس كثيرة هذه السنة وتؤمّن له الأرباح غير المنتظرة، بحسب توقعات عالمة الفلك جاكلين عقيقي على السومرية. إنها سنة يقرر فيها مواليد برج القوس خوض تجارب جديدة من أجل الخروج عن المألوف، واقتحام مجال مهني يحلمون به منذ سنوات لأنهم يسعون إلى تطوير ذاتهم وتحقيق ارتباطات جديدة.



يعاكس زحل برج القوس منذ السنة الماضية، لكن الكواكب السريعة تنصفه جدّاً وتقدم له دعماً مهمّاً جدّاً في أصعب الأوقات.

على الصعيد المهني وبحسب عقيقي، ينتقل المشتري ويشكل مربّعاً مع زحل، فيكون الطالع الفلكي معاكساً لبرج القوس في أجوائه العامة. ولكن على الرغم من ذلك تكون الحظوظ كثيرة، وإذا قرر برج القوس خوض مجالات جديدة يحقق فيها أرباحاً غير منتظرة. ويقرر القوس هذه السنة السفر بحثاً عن عقود مهنية جديدة أو تنفيذ مهمة خارج البلاد، تكون بمثابة تجربة جديدة له من أجل الخروج عن المألوف.

يصمم القوس هذه السنة على تحقيق أمر جديد ولافت يسلط الأنظار عليه، وقد يدفعه هذا التصميم على اتخاذ قرارات مصيرية في أعقاب لقاءات له مع أوساط جديدة تحرك فيه ميزة الإبداع والأفكار المبتكَرة.

لن تمر هذه السنة من دون مواجهة بعض العوائق والمصاعب، لكن يثبت مواليد برج القوس قدرتهم على كسر الحواجز وتحدي المعرقلين والمصطادين في المياه العكرة.

عاطفياً و بحسب توقعات عالمة الفلك جاكلين عقيقي على السومرية، برج القوس على موعد مع الأوقات السعيدة ومع إيجابيات كثيرة. كذلك يكون على موعد مع الغزل وتمضية أجمل لحظات الرومانسية برفقة الشريك. يستعيد ذكريات الزمن الجميل، ويقوم برحلة سياحية يزور فيها عدداً من أشهر الأماكن التي يقصدها العشاق في العالم.

يجد القوس الأمان بالقرب من مولود برج الأسد أو الحمل، ويؤدي أحدهما دوراً مميزاً في حياته.

صحياً وبحسب عقيقي، صحة بر القوس أفضل من السنة الماضية، وإذ عُرف السبب بطل العجب. السبب هو مواظبته على ممارسة رياضة المشي يومياً، والسباحة صيفاً، والقيام بنزهات في الطبيعة بعيداً عن ضجة المدينة وضوضائها. كذلك تمضية بعض الوقت برفقة الأطفال واللعب معهم، الأمر الذي يخفف من الضغط النفسي، ويعيده بالذاكرة إلى زمن الطفولة والزمن الجميل.