2024 سنة برج التنين الخشبي الصيني.. إلى ماذا يرمز وماذا يحمل لمواليده؟

ترتكز الأبراج الصينية على علم الفلك التقليدي والتقويمات. فعرف الصينيون القدماء إثنا عشرة طاقة تسري في الكون وكل عام تسري إحدى الطاقات وتكون مدتها سنة قمرية كاملة. وكل من يولد في إحدى السنوات يتميز بطبائع وأخلاق مختلفة. فسمّى الصينيون كل سنة بإسم حيوان صفاته تشبه طبائع المواليد في البرج.

وبحسب ما أشارت عالمة الفلك جاكلين عقيقي فعام 2024 هو عام التنين الخشبي ويبدأ من 10 شباط - فبراير 2024 وينتهي في 28 كانون الثاني - يناير 2025. يحمل مجموعة من الفرص والتحديات لجميع علامات الأبراج الصينية.

يرمز التنين للتغيير والتكيف، وعنصر الخشب يضيف إحساساً بالتوسع والتجديد، فسيكون عام 2024 ديناميكياً للغاية ولا يمكن التنبؤ به ويؤثر أيضاً على باقي الأبراج بشكل مختلف.

من المتوقع أن يكون عام 2024 عاماً إيجابياً لأولئك الذين يمكنهم الترحيب بالتغيير وقبول الاستفادة من الفرص الجديدة. قد يواجه مواليد برج التنين عاماً من التجديد والنضج، بينما قد يواجه مواليد برج الثور المزيد من التحديات والعقبات.





لتفقّد برجك لعام 2024 أنقر هنا من المرجح أن تواجه الفئران والنمور والثعابين الفرص والتحديات، في حين أن الأرانب والخيول والماعز والقرود والديوك والكلاب والخنازير قد تجد نفسها في وضع أكثر ثباتاً وقابلية للتنبؤ به.لتفقّد برجك لعام 2024

وحسب سنة ميلادك الأبراج الصينية هي:

1. -برج الفأر: (2020-2008-1996-1984-1972-1960-1948-1936-1924-1912-1900)

2. برج الثور: (2021-2009-1997-1985-1973-1961-1949-1937-1925-1913-1901)

3. برج النمر: (2022-2010-1998-1986-1974-1962-1950-1938-1926-1914-1902)

4. برج الأرنب: 2023-2011-1999-1987-1975-1963-1951-1939-1927-1915-1903))

5. برج التنين: (2024-2012-2000-1988-1976-1964-1952-1940-1928-1916-1904)

6. برج الأفعى: (2025-2013-2001-1989-1977-1965-1953-1941-1929-1917-1905)

7. برج الحصان: (2026-2014-2002-1990-1978-1966-1954-1942-1930-1918-1906)

8. برج الخروف: (2027-2015-2003-1991-1979-1967-1955-1943-1931-1919-1907)

9. برج القرد: (2028-2016-2004-1992-1980-1968-1956-1944-1932-1920-1908)

10. برج الديك: (2029-2017-2005-1993-1981-1969-1957-1945-1933-1921-1909)

11. برج الكلب: (2030-2018-2006-1994-1982-1970-1958-1946-1934-1922-1910)

12. برج الخنزير: (2031-2019-2007-1995-1983-1971-1959-1947-1935-1923-1911)





