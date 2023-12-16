كسوفان للشمس عام 2024.. تابعوا جاكلين عقيقي لاكتشاف تأثيرهما على الأبراج

كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث مرّتين سنوياً. وبات معروفاً أن لها دلائل فلكية تؤثر بشكلٍ مباشر على الأبراج الإثني عشر. يحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الارض والشمس، وبالتالي يحجب صورة الشمس كلياً أو جزئياً عن الأرض.

وبحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي سيحدث الكسوف الأول لعام 2024 يوم الخميس 8 نيسان – أبريل 2024 وسيكون كسوف كلي للشمس. سيكون هذا الكسوف مرئيًا في شبه جزيرة نورث ويست كيب وجزيرة بارو في غرب أستراليا، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية، وكذلك جزيرة بامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في إندونيسيا. إنه كسوف هجين، تكون أجزاء من مساره بالقرب من شروق الشمس وغروبها على شكل حلقي.

أما الكسوف الثاني فسيكون كسوف حلقي للشمس في 2 تشرين الاول – أكتوبر، وسيكون واضحًا في اوستراليا ونيوزيلاندا واندونيسيا والفيليبين وسنغافورة ثم هاواي (الولايات المتحدة).