مواليد الأبراج الترابية: رحلة الحظ والفرص المثيرة في انتظاركم!

يبدأ القمر في الجوزاء، مما يخدم الأبراج الهوائية، ثم ينتقل إلى السرطان، مما يعزز النجاح والرضا العاطفي. وفي منتصف الأسبوع، يتشكل مربع بين القمر في الأسد والشمس في الثور، ما يشير إلى تقدم ووعود لبعض الأبراج مثل الحمل والأسد والقوس.وبحسب عقيقي، فيما يتعلق بحركة الكواكب، يدخل الشمس وجوبيتير وفينوس وأورانوس وعطارد إلى برج الثور في 16 أيار/ مايو، مما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات الذكية. بينما قد يسبب زحل ونبتون في برج الحوت بعض التأخير وخيبات الأمل لبعض الأبراج، ويسبب بلوتو في الدلو جواً ثقيلاً وعقبات للأبراج المبكرة من الدلو والأسد والعقرب.