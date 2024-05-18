الى هذه الابراج.. استعدوا لاسبوع مليء بالتحولات الجذابة!

وبحسب توقعات عقيقي تبدأ الجولة على تنقلات القمر يوم السبت في الجوزاء الهوائي، مما يعزز حظّ مواليد الأبراج الهوائية ( الجوزاء، الميزان، الدلو)، وتتبعها فترة مليئة بالنجاح والتفوق مع وصول القمر إلى السرطان المائي يومي الأحد والاثنين. تنتقل التأثيرات إلى برج الجوزاء الناري يومي الثلاثاء والأربعاء، مما يعني نجاح التقدم ووعود جديدة لمواليد الحمل والأسد والقوس.فيما يتعلق بتحركات الكواكب، يدخل الشمس والمشتري والزهرة وعطارد إلى برج الثور يوم الخميس 16 مايو، مما يعني فترة ملائمة لاتخاذ القرارات الذكية والمؤثرة. بينما يُسبب زحل ونبتون في الحوت تأخيرًا وتحديات لبعض الأبراج مثل العذراء والجوزاء والقوس، ويجعل تواجد بلوتون في الدلو الأجواء ثقيلة ويُسبب بعض العراقيل لمواليد العشرية الأولى من الدلو والأسد والعقرب.