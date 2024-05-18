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الى هذه الابراج.. استعدوا لاسبوع مليء بالتحولات الجذابة!
أخبار الأبراج
2024-05-18 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,478 مشاهدة
بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي، تمتلئ تحركات الكواكب بالاسبوع الممتد الجمعة 10 الى الخميس 16 أيار مايو 2024 بالأحداث المهمة والملحوظة، حيث يعبر كوكب عطارد إلى برج الثور يوم الخميس 17 أيار/ مايو، مما يُعتبر بمثابة نقطة تحول فلكية. يعزز وجود عطارد في الثور النواحي المادية والعاطفية للأبراج الترابية (الثور، العذراء، الجدي)، مما يشير إلى فترة ملائمة للتفكير الهادئ والاستقرار المالي، وتزداد الفرص المادية والاقتصادية بسبب تواجد أورانوس في الثور أيضًا، مما يُفسح المجال لتحقيق اكتشافات مهمة ومفاجآت عالمية.
وبحسب توقعات عقيقي تبدأ الجولة على تنقلات القمر يوم السبت في الجوزاء الهوائي، مما يعزز حظّ مواليد الأبراج الهوائية ( الجوزاء، الميزان، الدلو)، وتتبعها فترة مليئة بالنجاح والتفوق مع وصول القمر إلى السرطان المائي يومي الأحد والاثنين. تنتقل التأثيرات إلى برج الجوزاء الناري يومي الثلاثاء والأربعاء، مما يعني نجاح التقدم ووعود جديدة لمواليد الحمل والأسد والقوس.
فيما يتعلق بتحركات الكواكب، يدخل الشمس والمشتري والزهرة وعطارد إلى برج الثور يوم الخميس 16 مايو، مما يعني فترة ملائمة لاتخاذ القرارات الذكية والمؤثرة. بينما يُسبب زحل ونبتون في الحوت تأخيرًا وتحديات لبعض الأبراج مثل العذراء والجوزاء والقوس، ويجعل تواجد بلوتون في الدلو الأجواء ثقيلة ويُسبب بعض العراقيل لمواليد العشرية الأولى من الدلو والأسد والعقرب.
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