هذا الاسبوع.. أحداث فلكية مهمة تبدل مصير هذه الأبراج!



بحسب توقعات عالمة الفلك جاكلين عقيقي، يشهد الأسبوع الأخير من شهر مايو، الممتد من الجمعة 24 الى الخميس 30 ايار/ مايو 2024، حدثًا فلكيًا هامًا يتمثل في انتقال كوكب المشتري من برج إلى آخر، ويرافق هذا الانتقال خبراً عالمياً مهماً يتعلق برحيل شخصية بارزة أو بحدث مؤثر في دولة معينة، وسيتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.



خلال هذا الأسبوع، تتزامن عدة أحداث فلكية مهمة مع وجود الشمس والزهرة والمشتري في برج الجوزاء الهوائي، مما ينبئ بسنة مميزة تضعك في المقدمة بفضل مهاراتك وقدراتك الفكرية والجسدية، وتجعلك منافسًا قويًا. هذه التأثيرات الإيجابية ستشمل بخاصة مواليد الجوزاء والميزان والدلو.

الحدث الثاني يتمثل في المثلث الهوائي بين القمر في الدلو والشمس في الجوزاء، بينما الحدث الثالث هو المربع الفلكي بين القمر في الحوت والشمس في الجوزاء.

وبحسب عقيقي، بالنسبة للأجواء الفلكية المسيطرة على هذا الأسبوع، يبدأ القمر يوم السبت في برج القوس الناري، مكونًا مربعًا فلكيًا مع الشمس في الجوزاء. ينتقل القمر إلى برج الجدي يومي الأحد والاثنين، ثم إلى برج الدلو يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يشكل مثلثًا فلكيًا هوائيًا مع الشمس في الجوزاء، مما يرفع معنويات مواليد الأبراج الهوائية ويتيح لهم بدء مشاريع أو خطط جديدة. يُختتم الأسبوع يومي الخميس والجمعة مع وجود القمر في برج الحوت المائي، مكونًا مربعًا فلكيًا مع الشمس في الجوزاء، مما يحسن ظروف مواليد السرطان والعقرب والحوت على كافة الأصعدة.

توزيع الكواكب خلال هذا الأسبوع كالتالي: الشمس والزهرة والمشتري في الجوزاء، أورانوس وعطارد في آخر درجات برج الثور، المريخ في آخر درجات برج الحمل، نبتون وزحل في الحوت، وبلوتو في الدلو.