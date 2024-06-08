هذا الاسبوع.. الفلك يوعد بتقلبات حادة وبوادر سلام!

رغم هذا المشهد الفلكي الضبابي، هناك بوادر لنقلة نوعية شاملة نحو التطور والأمان والسلام. تتواجد الكواكب الأربعة في مثلثات فلكية مع بلوتون من برج الدلو، مما يساهم في ترطيب الأجواء وتحسين الظروف من أقصى السلبية إلى الإيجابية خلال هذا الشهر. يسلط الضوء على العلاقات الإنسانية والأوضاع التي تهمّ العديد من الفئات، مع وجود تعويضات عن الخسائر المادية وتسويات مناسبة.وبحسب عقيقي، الحدث الأبرز لهذا الاسبوع هو انتقال المريخ من برج الحمل إلى برج الثور، مما يخفف من تأثيراته الضاغطة والمدمرة على مواليد برج الميزان، الثور، السرطان والجدي من الناحية الصحية والمهنية والعائلية والمالية.السبت والأحد: القمر في برج السرطان، فترة جيدة تشهد ارتفاعًا في المعنويات واستعادة السيطرة وتحقيق نجاحات باهرة. هذه الإيجابيات تشمل مواليد السرطان، العقرب والحوت.الاثنين والثلاثاء: القمر في برج الأسد الناري، مما يمنح مواليد الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس) انفراجًا ملموسًا وتعاطفًا كبيرًا ودعمًا وتقدمًا. تستعيد هذه الأبراج حماستها وتكون الفترة مناسبة للأعمال التجارية والمالية.الأربعاء والجمعة: ينتقل القمر إلى برج العذراء ليشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس والكواكب في برج الجوزاء، مما يسود جو من الطمأنينة والإيجابيات.الشمس، المشتري، عطارد، الزهرة في برج الجوزاء.المريخ ينتقل إلى برج الثور بجانب أورانوس.زحل ونبتون في برج الحوت.بلوتون في برج الدلو.ترقبوا تأثيرات هذه التغيرات الفلكية، والتي من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على مختلف جوانب حياتنا في هذا الشهر.