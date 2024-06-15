الى الأبراج المائية.. استعدوا الى أجواء رومانسية وعاطفية هذا الاسبوع!

بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي، الحدث الأبرز للأسبوع الممتد من من الجمعة 14 حزيران/ يونيو الى الخميس 20 حزيران/ يونيو 2024 هو انتقال كوكب الزهرة من برج الجوزاء الهوائي إلى برج السرطان المائي، مما يعني أجواء رومانسية دافئة على الصعيد العائلي، حيث تزدهر مشاعر الحب. تأثيرات عاطفية رائعة سترافق الأبراج المائية، وخاصة مولود برج السرطان. هذا البرج، المحكوم من القمر والممثل للأم والعطاء والتضحية، سيشهد اندماجًا لطاقة الحبيبة الجميلة الزهرة مع طاقة الأم المضحية.



وبسب عقيقي، يختتم الأسبوع بانتقال الشمس إلى برج السرطان يوم الجمعة، مما يؤثر إيجابيًا على وسائل الراحة المادية والسعادة العاطفية والأسرية لمواليد الأبراج المائية: السرطان، العقرب، والحوت. كما يشهد نفس اليوم انتقال كوكب عطارد إلى برج السرطان، مما يربط العقل بالقلب ويجعل الكلام مشوقًا. ستكون هناك براعة في التحدث والتفاوض، وتكثر الدبلوماسية، وتظهر الذكريات الجميلة والمشاعر الصادقة والإخلاص في الاستماع والتحليل الهادئ.وبسب عقيقي، يختتم الأسبوع بانتقال الشمس إلى برج السرطان يوم الجمعة، مما يؤثر إيجابيًا على وسائل الراحة المادية والسعادة العاطفية والأسرية لمواليد الأبراج المائية: السرطان، العقرب، والحوت.

حركة القمر خلال الأسبوع



• السبت والأحد: القمر في الميزان الهوائي، يشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس من الجوزاء، مما يجلب الإيجابيات لمواليد الجوزاء، الميزان، والدلو.

• الاثنين إلى الأربعاء: القمر في برج العقرب المائي، مما يوفر انطلاقة سريعة ومشجعة لمواليد الأبراج المائية: السرطان، العقرب، والحوت.

• الخميس: دخول القمر إلى القوس، يشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس من الجوزاء، مما يوفر ظروفًا استثنائية مهمة للأبراج النارية: الحمل، الأسد، والقوس.

تحركات الكواكب

• الشمس والمشتري: في الجوزاء.

• المريخ وأورانوس: في الثور.

• الزهرة وعطارد والشمس (ابتداءً من الجمعة): في السرطان.

• زحل ونبتون: في الحوت.

• بلوتون: في الدلو