أمطار خفيفة وعواصف.. تعرف على الحالة الجوية ليومي الخميس والجمعة

ووفقاً لتقرير الهيأة الذي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، فإن البلاد ستتأثر اليوم بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر ليكون الطقس في عموم البلاد غائماً، مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقتين الشمالية والوسطى (خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى) مع حدوث عواصف رعدية فيهما".وقال مدير قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة، حيدر حبيب، أن "المنطقتين الوسطى والجنوبية، من المتوقع أن تتأثر ظهر يوم الخميس وابتداء من الأقسام الغربية منهما بمرتفع جوي من البحر المتوسط، وترافقه رياح شمالية غربية نشطة السرعة من (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في أماكن متعددة منهما، مع فرصة حدوث عواصف ترابية".وأشار تقرير الهيئة إلى "استمرار نشاط الرياح إلى بعد ظهر يوم غد الجمعة، كما تشهد البلاد في اليوم المذكور انخفاضاً نيلياً بدرجات الحرارة، وخاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية بحدود (4-6) درجات مئوية".