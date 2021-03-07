ماذا ستشهد المنطقتين الوسطى والشمالية هذا الاسبوع

وتوقعت الهيئة ان يكون طقس يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الجاري، غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة، فيما سيكون صحوا في المنطقة الجنوبية ولاتغير بدرجات الحرارة.وأشارت الهيئة في توقعاتها ان يكون طقس يومي الاربعاء والخميس غائما جزئيا وغائما مع فرصة لتساقط امطار في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية احيانا مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة فيما ستشهد درجات الحرارة ارتفاع قليل بمعدلاتها العامة.بينما سيكون الطقس صحوا في المنطقة الجنوبية مع رياح شمالية غربية ولا تغير في درجات الحرارة.