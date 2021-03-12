تعرف على المناطق التي ستشهد "عاصفة غبارية"

وقال العلي في تدوينة، إن "عاصفة غبارية او على الأقل تصاعد متوسط إلى كثيف للغبار خلال اليوم الجمعة في المناطق الوسطى والجنوبية بعد الظهر خصوصاً".واضاف ان "نشاط عالي الرياح الشمالية الغربية والتي تتجاوز سرعتها 60 كم ب الساعة في المناطق الغربية وما بين 40 إلى 60 كم ب الساعة في المناطق الوسطى والجنوبية"، موضحاً ان "امطار رعدية في جميع المناطق الشمالية تكون أكثر غزارة في الأجزاء الشرقية وبالأخص السليمانية والمناطق الجبلية واقل في باقي المناطق وتكون ضعيفة في الأجزاء الغربية منها".وتابع ان "امطار رعدية على مناطق صلاح الدين وبغداد والانبار وديالى وشمال واسط وبشكل اقل ولفترات سريعة في شمال ميسان وكربلاء وبابل والنجف والديوانية تقل الفرص كلما اتجهنا جنوبا والفرص ضعيفة في المناطق الجنوبية"، مبيناً ان "انخفاض كبير في درجات الحرارة لتكون الأجواء اكثر برودة ليلا ويوم السبت".