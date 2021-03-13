تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة لليوم السبت

وقال عطية عبر صفحته في الفيس بوك: "تأثرت مدن العراق كافة بعبور منخفض جوي خماسيني قادم من افريقيا، جاف نسبيا ساهم في تقلبات ربيعية حادة في العراق والكويت والسعودية، كانت الاجواء السائدة هي الغبار في وسط وغرب وجنوب البلاد، وامطار في مناطق شمال البلاد أضافة الى صلاح الدين وديالى"، مشيرا الى الحالة بدأت بالانتهاء والمنخفض اتجه شرقا".وبين ان "الاجواء اليوم السبت ستكون مستقرة، مع بعض الغبار الخفيف، وانخفاض درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة".