بينها انخفاض بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس خلال الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية، ان "طقس اليوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو الى غائم جزئي، في حين يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة".وتابعت ان "طقس السبت سيكون متباينا وسيشهد انخفاضا في درجات الحرارة" .واضافت ان "درجات الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد لهذا اليوم الجمعة ستكون 13 درجة مئوية والعظمى 29 درجة"، بينما تسجل درجات الحرارة "انخفاضا ملحوظا يوم غد السبت في بغداد حيث تكون الصغرى 12 والعظمى 25 درجة مئوية".