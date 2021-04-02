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بينها انخفاض بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس خلال الايام المقبلة

أخبار الطقس

2021-04-02 | 04:10
بينها انخفاض بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس خلال الايام المقبلة
5,816 مشاهدة

اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعات الطقس في العراق لهذا اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية، ان "طقس اليوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو الى غائم جزئي، في حين يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة".

وتابعت ان "طقس السبت سيكون متباينا وسيشهد انخفاضا في درجات الحرارة" .

واضافت ان "درجات الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد لهذا اليوم الجمعة ستكون 13 درجة مئوية والعظمى 29 درجة"، بينما تسجل درجات الحرارة "انخفاضا ملحوظا يوم غد السبت في بغداد حيث تكون الصغرى 12 والعظمى 25 درجة مئوية".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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