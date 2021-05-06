كتلة حارة واجواء صيفية ساخنة تسيطر على اجواء البلاد

وقال الموسوي عبر صفحته على الفيس بوك، انه من المتوقع بعد مشيئة الله ان يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي السطحي الجاف القادم من الجزيرة العربية تزامنآ مع استمرار هيمنة المرتفع العلوي الشبه المداري مسببآ استمرار الاستقرار الجوي وانعدام الحالات الجوية الممطرة في كافة مناطق البلاد ليكون الطقس خلال يوم غدكالاتي كافة مدن البلاد:اجواء صافية الى غائمة جزئيا مع احتمالية تأثر مرتفعات الشمال بحالة جوية سريعة من عدم الاستقرار تسبب هطول امطار رعدية متفرقة على تلك المنطقة(مرتفعات الشمال حصرا)ثانيا: متوقع تواصل الارتفاع الكبير والملموس على درجات الحرارة خلال يوم غدا الخميس في كافة انحاء البلاد نتيجة لتعمق الكتلة الهوائية الحارة القادم من الجزيرة العربية ذات الامتدادت والاصول الافريقية وبالتالي مسببآ استمرار سيطرة الاجواء الصيفية الحارة في اغلب مناطق البلاد طبعا عدا مدن الشمال تكون الاجواء تميل الى الطابع الربيعي حيث متوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى ليوم غد العاصمة بغداد 40 والموصل 35 والبصرة 42 والانبار 38 درجة مئوية.ثالثا: الرياح:غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في كافة مناطق البلاد لكن تنشط هبات الرياح وتكون مثيرة للغبار في مدن الجنوب والفرات الاوسط وشمال الانبار والسليمانية وكركوك بهبات رياح تتجاوز 40km في الساعة.