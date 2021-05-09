حالة الطقس.. بغداد الاعلى في درجات الحرارة بين مدن العراق

وبحسب التقرير الصادر من الهيئة والذي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، فإن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية ليوم غد الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا"، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو الى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة".وتسجل درجة الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد ليوم غد الاثنين، 22 درجة مئوية والعظمى 42، لتكون العاصمة هي الاعلى بدرجات الحرارة بين مدن العراق رفقة كربلاء المقدسة وبابل وميسان.