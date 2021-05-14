اجواء معتدلة.. تعرف على احوال الطقس خلال الايام المقبلة

اعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيئة في تقريرها اليومي والذي تابعته السومرية نيوز، ان "طقس يوم غد السبت، سيكون في عموم مناطق البلاد، صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ستسجل 39 درجة مئوية".





واشارت الى ان "طقس الأحد، سيكون في الوسط والجنوب، صحواً مع قطع من الغيوم، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً الى غائم جزئياً، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق بعموم مناطق البلاد". واشارت الى ان "طقس الأحد، سيكون في الوسط والجنوب، صحواً مع قطع من الغيوم، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً الى غائم جزئياً، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق بعموم مناطق البلاد".