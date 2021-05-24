طقس العراق.. تعرف على موعد عودة الاجواء شديدة الحرارة

وقال المتنبئ الجوي احمد التميمي في حديث تابعته السومرية نيوز، إن "الاجواء غير مستقرة نهار هذا اليوم الاثنين والليلة"، مبيناً أن "توقعات بهطول زخات خفيفة من الامطار في البصرة وذي قار وميسان وديالى والسليمانية وكركوك (ومناطق من اربيل ونينوى والانبار وصلاح الدين)".وأضاف أن "الرياح غير مستقرة على اتجاه او سرعة"، متوقعاً "نشاط الرياح الجنويية في مدينتي البصرة وميسان وذي قار ليلاً لتصل هباتها نحو 50 كم بالساعة والبحر سيكون نشط، الموج ليلاً".وتوقع التميمي، "هبات نشطة للرياح الشمالية الغربية ليلاً في جنوب نينوى والانبار وبغداد وصلاح الدين، لتصل هباتها الى 60 كم بالساعة مثيرة للغبار"، متوقعاً كذلك أن "تشمل النجف والديوانية وبابل وكربلاء وبادية الجنوب في وقت متأخر من الليل".وكشف التميمي عن "توقعات بارتفاع درجات الحرارة تدريجياً اعتبارا من يوم الاربعاء في اغلب المدن وعودة الاجواء شديدة الحرارة نهاية الشهر الحالي مع بداية دخول موسم الصيف مناخياً".هذا واشارت توقعات الانواء الجوية الى انه من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في كافة المناطق لتبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت وبذلك تعود الاجواء الصيفية الحارة بأمتياز في اغلب المدن وخصوصا في وسط وجنوب البلاد.