بالجداول.. تعرف على حالة الطقس من اليوم الثلاثاء لغاية السبت المقبل

أعلنت هيأة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد.

الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حالة الطقس ليوم غد الأربعاء ستكون في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8 كم(".

وأضاف البيان، أن "الطقس ليومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون مشابهاً ليوم غد الأربعاء ،وهو صحو مع بعض القطع من الغيوم، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8 كم(".

وتابع، أن "حالة الطقس ليوم السبت المقبل ستكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، فيما ستستقر درجات الحرارة وتكون مقاربة لليوم السابق، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8 كم)".

واشار الى ان "المنطقة الجنوبية ستشهد يوم السبت غباراً خفيفاً يصل مدى الرؤية فيه (4-6) كم".